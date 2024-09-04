«Отдых не для слабонервных». Турист рассказал, почему ни за что не вернется в Абхазию

Posted 4 сентября, 11:32
Published 4 сентября, 11:32
Modified 4 сентября, 11:35
Updated 4 сентября, 11:35
Абхазия — край невероятно красивой природы. Благодаря жаркому и влажному субтропическому климату, тут приживается любая экзотическая растительность. Здесь же разливаются реки, возвышаются горы с обилием водопадов, а в ручьях плавают рыбы, которых никто не вылавливает.
На склонах гор разрастаются мандариновые рощи, поросли настоящего толстого бамбука, из которого местные делают стаканы, пепельницы и ограждения для заборов. На горах встречаются развалины древних крепостей, с них открывается потрясающий вид на голубую морскую гладь.
Однако, к сожалению или к счастью, отдых состоит не только из наслаждения природой. Во время поездки в этот живописный край туристу придется столкнуться с рядом трудностей, которые начинаются с самой границы.
«Еще во время прохождения границы с обоих сторон, чтобы не стоять в очереди на 35-тиградусной жаре, определенные лица вам настойчиво предлагают за 1000 руб/чел провести в начало очереди (что, однако, пользуется спросом и вызывает недовольство у остальных). После границы первым делом в Абхазии вас встречают хамство и обдираловка с трансфером», — рассказал трусит.
Мужчина также отметил, что, если не торговаться с местными, можно остаться без крупной суммы денег. Таксисты намеренно повышают цены и соглашаются уменьшить их, только если сильно настоять.
Еще один важный момент — не торопитесь бронировать жилье. Если выкупить номер или дом онлайн, по приезде вас могут ждать совершенно не похожие на картинку апартаменты. Поэтому вопрос стоит решать здесь, хоть это и займет больше времени.
«Не увидев жилья заранее, вы рискуете оплатить лачугу с клопами. Лучше всего в первый приезд в Абхазию помотаться полдня, но найти хорошее жилье и потом только туда и ездить. Никогда не платите всей суммы вперед: если что случится, вам ее не вернут», — добавил мужчина.
Турист также отметил, что в Абхазии отсутствует центральное водоснабжение, вся вода поставляется из горных рек. По этой причине пить ее опасно. Кроме того, лучше воздержаться от купания рядом с городами, так как вся канализация республики стекает в море.
Стоит внимательно следить за электроприборами и вытаскивать их из розеток. Электричество, которое поставляет Сухумская ГЭС, скачет ежеминутно в пределах 90-250 вольт, из-за этого во многих домах стоят стабилизаторы напряжения.
«Пляжи чистые только на центральных набережных, дальше — бурелом из водорослей и выброшенных на берег веток и грязи. Но если хотите чистого моря без ротавируса, то оно именно здесь», — рассказал россиянин.
Мужчина также добавил, что за все здесь надо платить — даже за осмотр природных достопримечательностей.
«Причем вам не выдадут никаких чеков — тупо положат деньги себе в карман. Даже чтобы подняться своими ногами по жаре на гору и увидеть древние руины, надо дать смотрящему по 300 рублей с человека непонятно за что. Это порождает желание пройти к нужному месту обходным путем, через бурелом и колючки, зато бесплатно», — добавил он.
Настоящее домашнее вино из хороших сортов винограда же стоит покупать в отдаленных деревнях, частников придется хорошо поискать. В туристических магазинах, по словам мужчины, продают вино качеством намного ниже.