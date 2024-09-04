Омичей отстранили от концессии Северного обхода

«Омская концессионная компания» в конце 2022 года получила 32,5% уставного капитала «ИнфраГЧП-А». Месяцем позже она увеличила свою долю до 50%, но теперь всю ее потеряла. Таким образом, строительство теперь контролирует только одна структура — «ГПБ-Инфраструктурный холдинг», зарегистрированный в Москве и являющийся «дочкой» «Газпромбанка», инвестора проекта.