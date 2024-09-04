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Омскую компанию отстранили от концессии Северного обхода

Омичей отстранили от концессии Северного обхода

4 сентября 2024, 06:42
Фото: gorod55.ru

Омскую компанию отстранили от концессии Северного обхода

Теперь единственный учредитель компании-строителя — «дочка» «Газпромбанка».

В обществе с ограниченной ответственностью «ИнфраГЧП-А», зарегистрированном в Омске на Бульварной улице, изменилась структура собственности. Единственным учредителем компании теперь является ООО «ГПБ-Инфраструктурный холдинг», который к своим 50% прибавил 50%, принадлежавшие прежде ООО «Омская концессионная компания».

Напомним: «ИнфраГЧП-А», специализирующаяся на «строительстве автомобильных дорог и автомагистралей» — компания, которая будет строить Северный обход. Это значимый и дорогостоящий проект, который обойдется бюджету, по предварительным данным, более чем в 60 млрд рублей.

«Омская концессионная компания» в конце 2022 года получила 32,5% уставного капитала «ИнфраГЧП-А». Месяцем позже она увеличила свою долю до 50%, но теперь всю ее потеряла. Таким образом, строительство теперь контролирует только одна структура — «ГПБ-Инфраструктурный холдинг», зарегистрированный в Москве и являющийся «дочкой» «Газпромбанка», инвестора проекта.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Северный обход#Переход доли
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