Мэр Омска Шелест рассказал, когда восстановят газоснабжение в домах на 19-й Линии

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале рассказал о ситуации с газоснабжением домов в Центральном округе, на улице 19-я Линия. Напомним, еще в июле там произошел крупный пожар. Причиной инцидента стала разгерметизация подземного газопровода, вызванная проседанием намокшего грунта, что и привело к возгоранию. После происшествия без газа остались 800 абонентов, также было ограничено электроснабжение почти ста домов. В большинстве построек неполадки удалось устранить, однако в некоторых случаях ситуация оказалась сложнее.
Предприятию «Омскгоргаз» поручили восстановить подачу газа к 1 октября. Предварительные работы по восстановлению поврежденного трубопровода уже начались.
«Вопрос рассмотрен на уровне областного правительства и находится на личном контроле главы региона Виталия Павловича Хоценко. Со своей стороны окажем ресурсникам всю необходимую помощь», — подчеркнул мэр Шелест.
Добавим, что на время ремонта, до 10 сентября, движение по улице 19-я Линия будет ограничено.
Напомним, что после пожара некоторые постройки на 19-й Линии начало топить, в воде оказалась и яма, образовавшаяся из-за хлопка газа.