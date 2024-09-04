Мэр Омска Шелест рассказал, когда восстановят газоснабжение в домах на 19-й Линии

Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале рассказал о ситуации с газоснабжением домов в Центральном округе, на улице 19-я Линия. Напомним, еще в июле там произошел крупный пожар. Причиной инцидента стала разгерметизация подземного газопровода, вызванная проседанием намокшего грунта, что и привело к возгоранию. После происшествия без газа остались 800 абонентов, также было ограничено электроснабжение почти ста домов. В большинстве построек неполадки удалось устранить, однако в некоторых случаях ситуация оказалась сложнее.