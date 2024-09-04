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Мэр Омска Шелест рассказал, когда восстановят газоснабжение в домах на 19-й Линии

Мэр Омска Шелест рассказал, когда восстановят газоснабжение в домах на 19-й Линии

4 сентября 2024, 04:08
Фото: 1MI
Рабочие начали восстанавливать поврежденный трубопровод.

Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале рассказал о ситуации с газоснабжением домов в Центральном округе, на улице 19-я Линия. Напомним, еще в июле там произошел крупный пожар. Причиной инцидента стала разгерметизация подземного газопровода, вызванная проседанием намокшего грунта, что и привело к возгоранию. После происшествия без газа остались 800 абонентов, также было ограничено электроснабжение почти ста домов. В большинстве построек неполадки удалось устранить, однако в некоторых случаях ситуация оказалась сложнее.

Предприятию «Омскгоргаз» поручили восстановить подачу газа к 1 октября. Предварительные работы по восстановлению поврежденного трубопровода уже начались.

«Вопрос рассмотрен на уровне областного правительства и находится на личном контроле главы региона Виталия Павловича Хоценко. Со своей стороны окажем ресурсникам всю необходимую помощь», — подчеркнул мэр Шелест.

Добавим, что на время ремонта, до 10 сентября, движение по улице 19-я Линия будет ограничено.

Напомним, что после пожара некоторые постройки на 19-й Линии начало топить, в воде оказалась и яма, образовавшаяся из-за хлопка газа.

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