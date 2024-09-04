«Легенда Байкала» стала официальной питьевой водой ВЭФ во Владивостоке

В настоящее время потребители все чаще предпочитают покупать воду в стеклянной таре. Стекло считается более экологически чистой альтернативой пластику, что привлекает покупателей. Известно, что регулярное потребление воды способствует укреплению иммунитета, стимулирует восстановительные процессы после физических нагрузок и повышает общую работоспособность. Поэтому люди, беспокоясь о своем здоровье, уделяют внимание качеству воды, которую они пьют. В связи с этим рынок питьевой воды в России, как и в других развитых странах, остается перспективным.