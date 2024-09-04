«Легенда Байкала» стала официальной питьевой водой ВЭФ во Владивостоке

Posted Сегодня, 17:52
Published Сегодня, 17:52
Modified Сегодня, 18:40
Updated Сегодня, 18:40
Как отмечается, байкальская вода славится своей кристальной чистотой и высоким содержанием природного кислорода (12 миллиграммов на литр), а также уровнем pH, который соответствует потребностям человеческого организма (от 7,2 до 8,2). Такая вода прекрасно усваивается, наполняя человека энергией и силой, пишет vostokmedia.com.
На сегодняшний день «Легенда Байкала» представляет собой бренд, который сформировал рынок воды из Байкала в России. Завод компании, единственный в стране, расположен непосредственно на берегу озера и добывает воду из его глубин на уровне 400 метров.
Генеральный директор компании «Байкал Аква» Александр Чернышев сообщил на форуме ВЭФ, что после завоевания лидирующей позиции на российском рынке бутилированной воды в стекле организация планирует увеличить свои производственные мощности. В этой связи в Байкальске Иркутской области, а также на юге России ведется строительство новых заводов. Кроме того, компания собирается запустить производство новой линейки товаров, включая напитки на основе байкальской воды и воду категории L-Ice и Limited edition.
В настоящее время потребители все чаще предпочитают покупать воду в стеклянной таре. Стекло считается более экологически чистой альтернативой пластику, что привлекает покупателей. Известно, что регулярное потребление воды способствует укреплению иммунитета, стимулирует восстановительные процессы после физических нагрузок и повышает общую работоспособность. Поэтому люди, беспокоясь о своем здоровье, уделяют внимание качеству воды, которую они пьют. В связи с этим рынок питьевой воды в России, как и в других развитых странах, остается перспективным.