Кузбассовцам рассказали, связан ли рак мозга с мобильными телефонами

Posted 4 сентября, 17:00
Published 4 сентября, 17:00
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
Как уточняет источник, исследование также касается даже людей, которые долго разговаривают по телефону, или тех, кто пользуется мобильными телефонами более десяти лет, пишет sibdepo.ru.
«Мы пришли к выводу, что полученные данные не указывают на связь между мобильными телефонами и раком мозга или другими видами рака головы и шеи. Я совершенно уверен в нашем заключении. И, несмотря на стремительный рост использования мобильных телефонов, уровень заболеваемости опухолями головного мозга остается стабильным», — указал специалист.
По словам экспертов, мобильные телефоны, как и любые другие устройства, которые использует беспроводные технологии, излучают радиочастотные электромагнитные волны, также известные как радиоволны.
«Люди слышат слово „радиоизлучение“ и предполагают, что оно похоже на радиационное излучение. И это вызывает большое беспокойство, хотя в повседневной жизни человек постоянно подвергается воздействию радиоволн низкого уровня», — утверждают ученые.
Опасения по поводу связи между раком и мобильными телефонами следует оставить в прошлом, но поскольку технологии будут и дальше развиваться, важно продолжать исследования, заключили ученые.