Кузбассовцам рассказали, связан ли рак мозга с мобильными телефонами

«Мы пришли к выводу, что полученные данные не указывают на связь между мобильными телефонами и раком мозга или другими видами рака головы и шеи. Я совершенно уверен в нашем заключении. И, несмотря на стремительный рост использования мобильных телефонов, уровень заболеваемости опухолями головного мозга остается стабильным», — указал специалист.