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Posted 4 сентября, 17:00

Published 4 сентября, 17:00

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

Кузбассовцам рассказали, связан ли рак мозга с мобильными телефонами

4 сентября 2024, 17:00
Мобильные телефоны не связаны с раком головного мозга, утверждают ученые, которые по заказу Всемирной организации здравоохранения проанализировали более 5000 исследований по теме. Об этом сообщает ridus.ru.

Как уточняет источник, исследование также касается даже людей, которые долго разговаривают по телефону, или тех, кто пользуется мобильными телефонами более десяти лет, пишет sibdepo.ru.

«Мы пришли к выводу, что полученные данные не указывают на связь между мобильными телефонами и раком мозга или другими видами рака головы и шеи. Я совершенно уверен в нашем заключении. И, несмотря на стремительный рост использования мобильных телефонов, уровень заболеваемости опухолями головного мозга остается стабильным», — указал специалист.

По словам экспертов, мобильные телефоны, как и любые другие устройства, которые использует беспроводные технологии, излучают радиочастотные электромагнитные волны, также известные как радиоволны.

«Люди слышат слово „радиоизлучение“ и предполагают, что оно похоже на радиационное излучение. И это вызывает большое беспокойство, хотя в повседневной жизни человек постоянно подвергается воздействию радиоволн низкого уровня», — утверждают ученые.

Опасения по поводу связи между раком и мобильными телефонами следует оставить в прошлом, но поскольку технологии будут и дальше развиваться, важно продолжать исследования, заключили ученые.

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