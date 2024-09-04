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Posted 4 сентября, 15:57

Published 4 сентября, 15:57

Modified Сегодня, 05:59

Updated Сегодня, 05:59

Кузбассовцам посоветовали некоторые продукты для укрепления иммунитета осенью

4 сентября 2024, 15:57
Для укрепления иммунитета осенью подойдут цитрусовые, чеснок, имбирь, йогурт, сообщила РИАМО врач-терапевт Светлана Бурнацкая.

«Апельсины, лимоны и грейпфруты содержат много витамина C, который помогает поддерживать иммунную систему. Чеснок обладает антимикробными свойствами и помогает организму бороться с инфекциями. Имбирь, в свою очередь, имеет противовоспалительные свойства и может помочь при простудах», — сказала Бурнацкая.

Она добавила, что пробиотики в йогурте способствуют поддержанию здоровой микрофлоры кишечника, что важно для иммунитета. Орехи и семена богаты витамином E и полезными жирами, которые поддерживают здоровье клеток, пишет sibdepo.ru.

«Для поддержания иммунитета советую установить регулярный график сна и бодрствования. Это поможет организму восстанавливаться. Пейте достаточно воды. Гидратация важна для поддержания всех функций организма, включая иммунную систему. Не забывайте про регулярное мытье рук с мылом. Это помогает предотвратить распространение вирусов», — отметила специалист.

Бурнацкая посоветовала использовать эфирные масла. Некоторые, такие как масло чайного дерева или лаванды, обладают антисептическими свойствами и могут помочь в профилактике заболеваний.

В свою очередь Pravda.Ru сообщает, какие овощи необходимо посадить в начале осени — к ним относятся ультраранние сорта овощей, такие как редис, свекла, морковь, горох, лук на зелень. Эти овощи имеют короткий период роста и могут созреть до наступления холодной погоды.

Кроме того, черную редьку, китайскую капусту, рукколу и шпинат также можно посадить для сбора урожая. Эти овощи и зелень хорошо растут при более низких температурах в начале осени.

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