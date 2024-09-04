Кузбассовцам посоветовали некоторые продукты для укрепления иммунитета осенью

Posted 4 сентября, 15:57
Published 4 сентября, 15:57
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
«Апельсины, лимоны и грейпфруты содержат много витамина C, который помогает поддерживать иммунную систему. Чеснок обладает антимикробными свойствами и помогает организму бороться с инфекциями. Имбирь, в свою очередь, имеет противовоспалительные свойства и может помочь при простудах», — сказала Бурнацкая.
Она добавила, что пробиотики в йогурте способствуют поддержанию здоровой микрофлоры кишечника, что важно для иммунитета. Орехи и семена богаты витамином E и полезными жирами, которые поддерживают здоровье клеток, пишет sibdepo.ru.
«Для поддержания иммунитета советую установить регулярный график сна и бодрствования. Это поможет организму восстанавливаться. Пейте достаточно воды. Гидратация важна для поддержания всех функций организма, включая иммунную систему. Не забывайте про регулярное мытье рук с мылом. Это помогает предотвратить распространение вирусов», — отметила специалист.
Бурнацкая посоветовала использовать эфирные масла. Некоторые, такие как масло чайного дерева или лаванды, обладают антисептическими свойствами и могут помочь в профилактике заболеваний.
В свою очередь Pravda.Ru сообщает, какие овощи необходимо посадить в начале осени — к ним относятся ультраранние сорта овощей, такие как редис, свекла, морковь, горох, лук на зелень. Эти овощи имеют короткий период роста и могут созреть до наступления холодной погоды.
Кроме того, черную редьку, китайскую капусту, рукколу и шпинат также можно посадить для сбора урожая. Эти овощи и зелень хорошо растут при более низких температурах в начале осени.