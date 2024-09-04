Кузбассовцам перечислили симптомы смертельно опасного заболевания

Перед сдачей анализа крови на сахар допустимо пить только воду, предупредила ранее врач-терапевт Ольга Чиркова. Специалист отметила, что любая еда, сахар, газировки, алкоголь и курение повышают показатель глюкозы, а физическая активность, наоборот, снижает. В связи с этим она посоветовала накануне сдачи анализа питаться овощами, крупами и отварным диетическим мясом.