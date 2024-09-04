Кузбассовцам перечислили симптомы смертельно опасного заболевания

Posted 4 сентября, 14:05
Published 4 сентября, 14:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
По ее словам, это усиление жажды, частые позывы к мочеиспусканию, резкое снижение веса, судороги по ночам, бессонница, приливы жара, мигрень, зуд кожи, пишет sibdepo.ru.
«Если вовремя не заметить болезнь, она может дебютировать угрожающим для жизни состоянием — диабетической комой. Для предотвращения развития диабета надо вести здоровый образ жизни и регулярно проходить диспансеризации, в рамках которой проводится анализ содержания сахара крови натощак», — подчеркнула эксперт.
Перед сдачей анализа крови на сахар допустимо пить только воду, предупредила ранее врач-терапевт Ольга Чиркова. Специалист отметила, что любая еда, сахар, газировки, алкоголь и курение повышают показатель глюкозы, а физическая активность, наоборот, снижает. В связи с этим она посоветовала накануне сдачи анализа питаться овощами, крупами и отварным диетическим мясом.