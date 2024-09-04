gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted 4 сентября, 14:05

Published 4 сентября, 14:05

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Кузбассовцам перечислили симптомы смертельно опасного заболевания

4 сентября 2024, 14:05
Эндокринолог Химкинской клинической больницы Лариса Щербакова в беседе с NEWS.ru назвала основные симптомы преддиабета.

По ее словам, это усиление жажды, частые позывы к мочеиспусканию, резкое снижение веса, судороги по ночам, бессонница, приливы жара, мигрень, зуд кожи, пишет sibdepo.ru.

«Если вовремя не заметить болезнь, она может дебютировать угрожающим для жизни состоянием — диабетической комой. Для предотвращения развития диабета надо вести здоровый образ жизни и регулярно проходить диспансеризации, в рамках которой проводится анализ содержания сахара крови натощак», — подчеркнула эксперт.

Перед сдачей анализа крови на сахар допустимо пить только воду, предупредила ранее врач-терапевт Ольга Чиркова. Специалист отметила, что любая еда, сахар, газировки, алкоголь и курение повышают показатель глюкозы, а физическая активность, наоборот, снижает. В связи с этим она посоветовала накануне сдачи анализа питаться овощами, крупами и отварным диетическим мясом.

Подпишитесь
В омских селах и СНТ ввели режим повышенной готовности из-за подтопления
Вчера, 14:58
В поле под Новосибирском начали разбирать самолет «Уральских авиалиний»
Сегодня, 06:54
«Нужно было сеять рис». В Тарском районе Омской области ввели режим ЧС из-за осадков
Сегодня, 07:48
Стало известно, когда в Омской области прекратятся дожди и заморозки
Сегодня, 05:24
В Омске перекрыли дорогу к «Триумфу», где тротуар рухнул в Омь
Сегодня, 05:02
Ставки подросли: к будущему микрорайону на Лермонтова прирезали еще полтора гектара
Сегодня, 07:12