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Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

Яблоки — один из даров природы, который отлично подходит для заготовок

Куда деть яблоки: 5 проверенных и самых вкусных заготовок на зиму

4 сентября 2024, 10:31
Фото: 1MI
Яблоки — один из даров природы, который отлично подходит для заготовок
Осень — время собирать урожай. Особенно приятно это делать с плодовых деревьев. Яблоки — главный осенний фрукт. Подобрали несколько рецептов заготовок, проверенных годами и тысячами хозяюшек.

Заготовки яблок — всегда хлопотное дело. Кто-то любит варить компоты, другие обожают яблочное варенье. Но не все рецепты заготовок одинаково просты, а потому следует иметь в арсенале несколько вариантов. Хозяйки делятся своими рецептами на форумах и в соцсетях. Newia.ru собрали 5 проверенных рецептов заготовок, которые спасут яблоки от увядания.

Сушеные

Безотказный вариант — нарезать тонкие слайсы яблок и просушить. Сушить яблоки можно на открытом солнце или в духовке. Важно перед засушкой хорошо вымыть плоды, порезать на дольки, погрузить ненадолго в слабосоленый раствор (100 г соли на ведро воды), чтобы яблоки не потемнели, затем обсушить и разложить на противень или салфетки.

Такие заготовки отлично хранятся и не занимают много места. Они легкие, стерпят заморозку и хранение при комнатной температуре. А вот влажность для них не подходит: в сушеных яблоках может развиться плесень.

Из сушеных яблок можно варить компоты или есть вместо чипсов. Также сушеные яблоки отлично используются при заваривании чая, а некоторые умельцы обдают отваром из яблок камни в бане.

Яблоки можно приготовить практически в любом видеЯблоки можно приготовить практически в любом виде
Яблоки можно приготовить практически в любом виде
Фото: Изображение Midjourney

Моченые

Для этого варианта подойдут определенные сорта, самые популярные из них — антоновка и анис. Плоды плотно укладывают в трехлитровые банки, перекладывая смородиновыми листьями, а затем заливают жидким сахарным сиропом (на 5 л воды 200 г сахара и 1 ст. л. соли).

После этого банки накрывают марлей и оставляют бродить при комнатной температуры. Когда пена осядет, банки можно закрыть пластиковыми крышками и спрятать в темное и холодное место. Такие яблоки считаются хорошим пребиотиком, улучшают пищеварение и хорошо влияют на состояние организма.

Компот

Такой вариант заготовок похож на предыдущий, но он чуть менее затратный. Для приготовления компота требуются плотные яблоки, например антоновка. Также можно использовать слегка недозрелые плоды — такой компот получится с кислинкой.

Чистые яблоки нужно уложить в банку, заняв только треть от объема. После этого яблоки в банке надо обдать кипятком и слить воду. Процедуру надо повторить 2-3 раза, а затем залить яблоки кипятком под крышку. Через 30 минут снова слить воду в отдельную емкость.

В эту воду пора добавить 350 граммов сахара, лимонную кислоту по вкусу и молотую корицу — если хочется чувствовать в напитке пряность. Сахар должен полностью раствориться в воде. Затем емкость с сиропом нужно нагреть до кипения и поварить пару минут. Теперь пора заливать яблоки получившимся сиропом.

Герметично закатанные банки надо укутать одеялом, полотенцами или старой шубой, перевернув компот кверху дном. В таком состоянии компот должен простоять примерно ночь. Затем банки можно убрать в кладовку. Через неделю следует проверить заготовки: если крышка не вздулась, а жидкость прозрачная, то компот удался!

Яблоки хорошо поддаются тепловой обработке и хранятся в стеклеЯблоки хорошо поддаются тепловой обработке и хранятся в стекле
Яблоки хорошо поддаются тепловой обработке и хранятся в стекле
Фото: Изображение Midjourney

Повидло

Идеальный вариант для любителей пирогов и чая с «чем-то сладеньким». Такие заготовки хорошо хранятся без герметизации и сохраняют вкус на долгие месяцы — до весны точно хватит!

Один из популярных рецептов повидла — яблочное пюре нужно смешать с сахаром (в соотношении на 1 кг плодов 500 — 700 г сахара) и уварить на среднем огне около 15 минут. После загустения повидло должно остыть. Оно уже готово к употреблению, но можно и разложить на банки и спрятать в погреб или кладовку. Главное, чтобы там не было прямых солнечных лучей.

Мармелад

Самый сложный, но самый вкусный вариант заготовки яблок на зиму. Его готовят практически так же, как и повидло, только во время варки в емкость добавляют мешочек с яблочными сердцевинками. В этой части яблок больше всего пектина, который нужен для создания стабильной яблочной массы.

После варки мешочек удаляется, яблоки перетираются через сито, а затем раскладываются по формам и остужаются. Некоторые хозяйки любят делать яблочные брусочки, некоторые готовят тонкие пластинки. А некоторые умелицы добавляют в мармелад соль и сыворотку, чтобы получился яблочный сыр.

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#Общество#Новости#Яблоки#Еда и напитки
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