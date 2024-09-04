Куда деть яблоки: 5 проверенных и самых вкусных заготовок на зиму

Один из популярных рецептов повидла — яблочное пюре нужно смешать с сахаром (в соотношении на 1 кг плодов 500 — 700 г сахара) и уварить на среднем огне около 15 минут. После загустения повидло должно остыть. Оно уже готово к употреблению, но можно и разложить на банки и спрятать в погреб или кладовку. Главное, чтобы там не было прямых солнечных лучей.