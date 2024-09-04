Куда деть яблоки: 5 проверенных и самых вкусных заготовок на зиму

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Заготовки яблок — всегда хлопотное дело. Кто-то любит варить компоты, другие обожают яблочное варенье. Но не все рецепты заготовок одинаково просты, а потому следует иметь в арсенале несколько вариантов. Хозяйки делятся своими рецептами на форумах и в соцсетях. Newia.ru собрали 5 проверенных рецептов заготовок, которые спасут яблоки от увядания.
Безотказный вариант — нарезать тонкие слайсы яблок и просушить. Сушить яблоки можно на открытом солнце или в духовке. Важно перед засушкой хорошо вымыть плоды, порезать на дольки, погрузить ненадолго в слабосоленый раствор (100 г соли на ведро воды), чтобы яблоки не потемнели, затем обсушить и разложить на противень или салфетки.
Такие заготовки отлично хранятся и не занимают много места. Они легкие, стерпят заморозку и хранение при комнатной температуре. А вот влажность для них не подходит: в сушеных яблоках может развиться плесень.
Из сушеных яблок можно варить компоты или есть вместо чипсов. Также сушеные яблоки отлично используются при заваривании чая, а некоторые умельцы обдают отваром из яблок камни в бане.
Для этого варианта подойдут определенные сорта, самые популярные из них — антоновка и анис. Плоды плотно укладывают в трехлитровые банки, перекладывая смородиновыми листьями, а затем заливают жидким сахарным сиропом (на 5 л воды 200 г сахара и 1 ст. л. соли).
После этого банки накрывают марлей и оставляют бродить при комнатной температуры. Когда пена осядет, банки можно закрыть пластиковыми крышками и спрятать в темное и холодное место. Такие яблоки считаются хорошим пребиотиком, улучшают пищеварение и хорошо влияют на состояние организма.
Такой вариант заготовок похож на предыдущий, но он чуть менее затратный. Для приготовления компота требуются плотные яблоки, например антоновка. Также можно использовать слегка недозрелые плоды — такой компот получится с кислинкой.
Чистые яблоки нужно уложить в банку, заняв только треть от объема. После этого яблоки в банке надо обдать кипятком и слить воду. Процедуру надо повторить 2-3 раза, а затем залить яблоки кипятком под крышку. Через 30 минут снова слить воду в отдельную емкость.
В эту воду пора добавить 350 граммов сахара, лимонную кислоту по вкусу и молотую корицу — если хочется чувствовать в напитке пряность. Сахар должен полностью раствориться в воде. Затем емкость с сиропом нужно нагреть до кипения и поварить пару минут. Теперь пора заливать яблоки получившимся сиропом.
Герметично закатанные банки надо укутать одеялом, полотенцами или старой шубой, перевернув компот кверху дном. В таком состоянии компот должен простоять примерно ночь. Затем банки можно убрать в кладовку. Через неделю следует проверить заготовки: если крышка не вздулась, а жидкость прозрачная, то компот удался!
Идеальный вариант для любителей пирогов и чая с «чем-то сладеньким». Такие заготовки хорошо хранятся без герметизации и сохраняют вкус на долгие месяцы — до весны точно хватит!
Один из популярных рецептов повидла — яблочное пюре нужно смешать с сахаром (в соотношении на 1 кг плодов 500 — 700 г сахара) и уварить на среднем огне около 15 минут. После загустения повидло должно остыть. Оно уже готово к употреблению, но можно и разложить на банки и спрятать в погреб или кладовку. Главное, чтобы там не было прямых солнечных лучей.
Самый сложный, но самый вкусный вариант заготовки яблок на зиму. Его готовят практически так же, как и повидло, только во время варки в емкость добавляют мешочек с яблочными сердцевинками. В этой части яблок больше всего пектина, который нужен для создания стабильной яблочной массы.
После варки мешочек удаляется, яблоки перетираются через сито, а затем раскладываются по формам и остужаются. Некоторые хозяйки любят делать яблочные брусочки, некоторые готовят тонкие пластинки. А некоторые умелицы добавляют в мармелад соль и сыворотку, чтобы получился яблочный сыр.