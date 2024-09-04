Контрабанду кораллов остановили таможенники Екатеринбурга

38-летняя жительница Челябинска везла с собой собранные на пляже морские сувениры на память об отдыхе. По словам женщины, не знала, что такие предметы запрещено перевозить через границу. Изъятые кораллы таможенники отправили на экспертизу, которая установила, что все экземпляры серо-белого цвета относятся к отряду Мадрепоровые и значатся в перечне видов животных и растений, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).