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Контрабанду кораллов остановили таможенники Екатеринбурга

4 сентября 2024, 05:44
Кольцовские таможенники обнаружили в багаже туристки, прилетевшей из Дубая, 25 кораллов. Пассажирку остановили в зоне таможенного контроля «зелёного» коридора при досмотре, — сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления (УТУ).

38-летняя жительница Челябинска везла с собой собранные на пляже морские сувениры на память об отдыхе. По словам женщины, не знала, что такие предметы запрещено перевозить через границу. Изъятые кораллы таможенники отправили на экспертизу, которая установила, что все экземпляры серо-белого цвета относятся к отряду Мадрепоровые и значатся в перечне видов животных и растений, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

«Для провоза через таможенную границу видов дикой флоры и фауны необходимо получить разрешения (сертификаты) СИТЕС, выданные национальными административными органами страны-экспортера, а также заполнить таможенную декларацию», — пояснил начальник таможенного поста аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик.

УралПолитRu уточняет, что возможно возбуждение дел об административных правонарушениях, по статье 16.3, а также по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ. Пассажирке грозит штраф с конфискацией кораллов.

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