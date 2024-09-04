Итоги кинофестиваля «Будущее в технологиях»: инновации на большом экране

С приветственным словом выступила Татьяна Карасева, НПФ Будущее: «Думать о будущем — это не только важно, но и необходимо. Понимание того, как сегодня принимаемые решения могут отразиться на нашем завтрашнем дне, поможет нам строить более светлую, стабильную жизнь. Кино — мощный инструмент, который открывает перед нами новые горизонты, заставляет задумываться о возможных сценариях и последствиях».