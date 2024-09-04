gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 04:11

Published Сегодня, 04:11

Modified Сегодня, 04:14

Updated Сегодня, 04:14

Итоги кинофестиваля «Будущее в технологиях»: инновации на большом экране

Итоги кинофестиваля «Будущее в технологиях»: инновации на большом экране

4 сентября 2024, 04:11
Фото: Александр Алмазов
3 сентября 2024 года в Омске завершился кинофестиваль «Будущее в технологиях», который проходил в рамках фестиваля цифровых технологий «ОмФест 2024». Кинофестиваль организован АНО «Цифровая молодежь» при поддержке Правительства Омской области, АО «НПФ „Будущее“ и онлайн-кинотеатра Wink.

С 1 по 3 сентября Кинофестиваль посетили свыше 800 жителей и гостей города. Мероприятие собрало ведущих кинематографистов научно-популярных фильмов, специалистов в области технологий, чтобы зрители смогли не только посмотреть 7 выдающихся отечественных фильмов, охватывающих темы от искусственного интеллекта до квантовых технологий, но и обсудить с экспертами, как современные инновации влияют на наше будущее.

Участие в торжественной части мероприятия приняли заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр цифрового развития и связи Омской области Денис Геннадьевич Цуканов, заместитель Министра культуры Омской Области Безродная Ольга Анатольевна и директор Омского академического театра драмы Виктор Прокопьевич Лапухин.

С приветственным словом выступила Татьяна Карасева, НПФ Будущее: «Думать о будущем — это не только важно, но и необходимо. Понимание того, как сегодня принимаемые решения могут отразиться на нашем завтрашнем дне, поможет нам строить более светлую, стабильную жизнь. Кино — мощный инструмент, который открывает перед нами новые горизонты, заставляет задумываться о возможных сценариях и последствиях».

Андрей Махаев, заместитель директора филиала ПАО «Ростелеком» — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами, поблагодарил организаторов и гостей кинофестиваля, отметив, что компания рада, что смогла поддержать такое важное для региона событие.

Это яркое мероприятие отлично вписалось в международный цифровой фестиваль «ОмФест 2024».

Фото: Александр Алмазов

В рамках закрытия Кинофестиваля состоялся показ фильма «Чип внутри меня» режиссера Юлии Киселевой, члена Союза кинематографистов и Гильдии неигрового кино и телевидения, продюсера, режиссера и автора фильмов «Вспышки света», «Робот, я люблю тебя?», «Как Иван Пигарёв сон изучал» и др.

Юлия обсудила со зрителями вопросы, связанные с научными открытиями последних десятилетий, их этичностью, а также парадоксальным отношением людей к технологическим феноменам.

Агутенков Иван, исполнительный директор АНО «Цифровая молодежь», программный директор Кинофестиваля поблагодарил Правительство Омской области и партнеров за помощь в организации Кинофестиваля, а также выразил надежду на то, что данный формат и дальше будет высоко оцениваться зрителями и станет ежегодным мероприятием в регионе.

«Благодарю коллег за выбор нашего театра для проведения такого масштабного кинофестиваля», — отметил Виктор Лапухин, директор Омского академического театра драмы.
Для омичей в дни фестиваля «OM FEST» подготовят цифровое меню
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Общество#Технологии#Омск#Правительство Омской области#Инновации#Цифровые технологии#Новости#Кинофестиваль#Искусственный интеллект#Будущее в технологиях#Квантовые технологии#Кинематографисты#Международный цифровой фестиваль#Научные открытия#Цифровая молодежь#Технологические феномены
Подпишитесь
Как в генплане. Эксперт рассказал, где будут строить новые мосты в Омске
Сегодня, 02:00
Ждут два месяца. Омичи возмутились отсутствием газа после пожара на 19-й Линии
Сегодня, 04:10
2,7 миллиарда. В Омске все же заключили контракт на ремонт моста у Телецентра
Вчера, 06:45
В зоне СВО погиб священник из Омской области
Вчера, 02:57
«Газ, фенол и вонь». Омичи массово жалуются на удушающие запахи
Сегодня, 03:20
Когда в Омске включат отопление? Ответили в «Тепловой компании»
Вчера, 02:00