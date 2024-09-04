Итоги кинофестиваля «Будущее в технологиях»: инновации на большом экране

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
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Updated Сегодня, 04:14
С 1 по 3 сентября Кинофестиваль посетили свыше 800 жителей и гостей города. Мероприятие собрало ведущих кинематографистов научно-популярных фильмов, специалистов в области технологий, чтобы зрители смогли не только посмотреть 7 выдающихся отечественных фильмов, охватывающих темы от искусственного интеллекта до квантовых технологий, но и обсудить с экспертами, как современные инновации влияют на наше будущее.
Участие в торжественной части мероприятия приняли заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр цифрового развития и связи Омской области Денис Геннадьевич Цуканов, заместитель Министра культуры Омской Области Безродная Ольга Анатольевна и директор Омского академического театра драмы Виктор Прокопьевич Лапухин.
С приветственным словом выступила Татьяна Карасева, НПФ Будущее: «Думать о будущем — это не только важно, но и необходимо. Понимание того, как сегодня принимаемые решения могут отразиться на нашем завтрашнем дне, поможет нам строить более светлую, стабильную жизнь. Кино — мощный инструмент, который открывает перед нами новые горизонты, заставляет задумываться о возможных сценариях и последствиях».
Андрей Махаев, заместитель директора филиала ПАО «Ростелеком» — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами, поблагодарил организаторов и гостей кинофестиваля, отметив, что компания рада, что смогла поддержать такое важное для региона событие.
Это яркое мероприятие отлично вписалось в международный цифровой фестиваль «ОмФест 2024».
В рамках закрытия Кинофестиваля состоялся показ фильма «Чип внутри меня» режиссера Юлии Киселевой, члена Союза кинематографистов и Гильдии неигрового кино и телевидения, продюсера, режиссера и автора фильмов «Вспышки света», «Робот, я люблю тебя?», «Как Иван Пигарёв сон изучал» и др.
Юлия обсудила со зрителями вопросы, связанные с научными открытиями последних десятилетий, их этичностью, а также парадоксальным отношением людей к технологическим феноменам.
Агутенков Иван, исполнительный директор АНО «Цифровая молодежь», программный директор Кинофестиваля поблагодарил Правительство Омской области и партнеров за помощь в организации Кинофестиваля, а также выразил надежду на то, что данный формат и дальше будет высоко оцениваться зрителями и станет ежегодным мероприятием в регионе.
«Благодарю коллег за выбор нашего театра для проведения такого масштабного кинофестиваля», — отметил Виктор Лапухин, директор Омского академического театра драмы.