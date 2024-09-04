Где отдыхать в сентябре-2024: лучшие идеи

Среди главных осенних туристических локаций России, конечно, Сочи: в сентябре здесь еще купаются, а также гуляют в парках и знакомятся с интересными местами. Чистейшие озера и водопады, живописные горы и леса можно увидеть на Алтае: это лучшее место для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты. Еще один ретрит для тех, кому надо укрыться от городского шума, — конечно, Байкал. Карелия — прекрасное место для желающих насладиться красотами русского Севера, а Калининград — для тех, кого тянет в Европу. Дыхание Балтики и величественная немецкая архитектура позволят перенестись в необычную обстановку.