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Posted Сегодня, 07:12

Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Где отдыхать в сентябре-2024: лучшие идеи

Где отдыхать в сентябре-2024: лучшие идеи

4 сентября 2024, 07:12
Фото: Изображение Midjourney
Отдых в бархатный сезон? Мудрое решение! Вариантов отлично провести время масса.

Как выяснило издание newia, в мире есть множество мест, где туристы могут провести отпуск.

НА МОРЕ. Турция порадует теплой водой в море (23 °С) и отличной погодой. В Египте сейчас так тепло, как в России бывает в середине июля: важно выбрать хороший отель с разнообразными развлечениями. В Объединенных Арабских Эмиратах, помимо моря, можно найти множество интересных занятий: от сафари до экскурсий по поселениям бедуинов. Тем, кто не вырвался в отпуск даже в сентябре, поможет Куба: здесь можно купаться в октябре и даже в ноябре.

В СНГ. Тем, кто по какой-то причине не хочет уезжать далеко от дома, можно предложить поездку к ближайшим соседям — в страны СНГ. В Азербайджане купание в море можно совместить с богатой культурной программой: прогулками по старому Баку, посещением музеев и храмов, восточных базаров и дворцов. Отличный отдых обещает Грузия: здесь прекрасные пляжи и невероятная кухня. В Армении и Белоруссии приморских пляжей нет, зато есть множество достопримечательностей, которые просто необходимо посетить туристам.

Среди главных осенних туристических локаций России, конечно, Сочи: в сентябре здесь еще купаются, а также гуляют в парках и знакомятся с интересными местами. Чистейшие озера и водопады, живописные горы и леса можно увидеть на Алтае: это лучшее место для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты. Еще один ретрит для тех, кому надо укрыться от городского шума, — конечно, Байкал. Карелия — прекрасное место для желающих насладиться красотами русского Севера, а Калининград — для тех, кого тянет в Европу. Дыхание Балтики и величественная немецкая архитектура позволят перенестись в необычную обстановку.

#Общество#Отпуск#Путешествие#Путешествия
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