Эксперт назвал стоимость осеннего отдыха в Сочи

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
В Ассоциации туроператоров России рассказали, в каких санаториях Сочи еще остались свободные номера на бархатный сезон. Эксперты отмечают, что загрузка в этом году близка к максимальной.
Спрос на туры в санатории Сочи на бархатный сезон в сравнении с прошлым годом увеличился на 10-20%. Туроператоры уверены, что этот показатель мог быть и больше, но помешало закрытие некоторых крупных санаториев на ремонт.
Интересно, что россияне начали бронировать осенний отдых еще в прошлом сезоне. Пик заявок же пришелся на февраль и июнь. Ранее бронирование стало своеобразным трендом: все больше людей стремятся спланировать отдых заранее и не откладывать покупку путевок на последний момент.
По мнению специалистов, спрос на санаторный отдых остается высоким из-за распространения в массах культа ЗОЖ, а также транспортной доступности Сочи: сюда можно прилететь на самолете, доехать на поезде, машине или даже автобусе.
По наблюдениям экспертов, наибольшим спросом пользуются санатории среднего класса. Среди них: трехзвездочные «Горный воздух», «Знание», «Южное взморье», «АкваЛоо», «Заполярье», «Металлург» и «Адлеркурорт». Туроператоры считают, что популярность этих мест можно объяснить хорошей лечебной базой и соотношением «цена — качество».
Со второй половины октября можно будет найти свободные номера в санаториях «Заполярье», «Южное взморье», «Металлург», «Радуга», «Черноморье», «Бирюза». Так, например, тур с перелетом из Москвы в санаторий «Знание» (заезд 8 октября, полный пансион + оздоровительная путевка без лечения) стоит от 139 тысяч рублей на двоих.
Санаторная путевка с лечением на 10 дней (без перелета) в санаторий «Бирюза» (заезд 30 сентября) стоит от 110,3 тысяч. рублей за двоих. Десятидневный отдых в пятизвездочном санатории «Одиссея Wellness Resort» 5*обойдется в 172 тысячи рублей за двоих без перелета.