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Более 2 млн розничных клиентов «Открытия» присоединились к базе ВТБ

Более 2 млн розничных клиентов «Открытия» присоединились к базе ВТБ

4 сентября 2024, 15:56
Фото: 1MI
Объединение двух банков обеспечило ВТБ более половины активных розничных клиентов «Открытия», что составляет свыше двух миллионов человек.

В ВТБ уже передали 85% розничного кредитного портфеля, включая потребительские, ипотечные и автокредиты. Об этом в рамках ВЭФ-2024 говорил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков, сообщает rostovgazeta.

Общий объем переданных в ВТБ портфелей кредитов розничного бизнеса на сегодняшний день достиг 658 миллиардов рублей. До конца года в банке ожидают цессию авто-, ипотечных и потребительских кредитов еще на сумму 110 миллиардов рублей. За период интеграции розничные клиенты банка «Открытие» перевели в ВТБ свои сбережения на общую сумму 842 миллиарда рублей, что составляет 78% от общего объема.

По словам заместителя президента — председателя правления ВТБ Георгия Горшкова, активная интеграция розничных клиентов «Открытия» получила старт несколько месяцев назад и уже почти вышла на экватор: к числу клиентов ВТБ присоединились больше двух миллионов человек. На сегодня это крупнейший проект подобного масштаба на банковском рынке России. Осенью будет проходить его финальный этап. В четвертом квартале, по словам Горшкова, ожидается полное завершение перевода кредитных обязательств всех клиентов с целью полной интеграции в декабре. Затем можно будет приступить к процессу объединения с банком РНКБ, подытожил он.

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