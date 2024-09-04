Более 2 млн розничных клиентов «Открытия» присоединились к базе ВТБ

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В ВТБ уже передали 85% розничного кредитного портфеля, включая потребительские, ипотечные и автокредиты. Об этом в рамках ВЭФ-2024 говорил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков, сообщает rostovgazeta.
Общий объем переданных в ВТБ портфелей кредитов розничного бизнеса на сегодняшний день достиг 658 миллиардов рублей. До конца года в банке ожидают цессию авто-, ипотечных и потребительских кредитов еще на сумму 110 миллиардов рублей. За период интеграции розничные клиенты банка «Открытие» перевели в ВТБ свои сбережения на общую сумму 842 миллиарда рублей, что составляет 78% от общего объема.
По словам заместителя президента — председателя правления ВТБ Георгия Горшкова, активная интеграция розничных клиентов «Открытия» получила старт несколько месяцев назад и уже почти вышла на экватор: к числу клиентов ВТБ присоединились больше двух миллионов человек. На сегодня это крупнейший проект подобного масштаба на банковском рынке России. Осенью будет проходить его финальный этап. В четвертом квартале, по словам Горшкова, ожидается полное завершение перевода кредитных обязательств всех клиентов с целью полной интеграции в декабре. Затем можно будет приступить к процессу объединения с банком РНКБ, подытожил он.