Более 2 млн розничных клиентов «Открытия» присоединились к базе ВТБ

По словам заместителя президента — председателя правления ВТБ Георгия Горшкова, активная интеграция розничных клиентов «Открытия» получила старт несколько месяцев назад и уже почти вышла на экватор: к числу клиентов ВТБ присоединились больше двух миллионов человек. На сегодня это крупнейший проект подобного масштаба на банковском рынке России. Осенью будет проходить его финальный этап. В четвертом квартале, по словам Горшкова, ожидается полное завершение перевода кредитных обязательств всех клиентов с целью полной интеграции в декабре. Затем можно будет приступить к процессу объединения с банком РНКБ, подытожил он.