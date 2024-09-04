Бархатный сезон. Стало известно, когда в Омскую область нагрянет волна бабьего лета

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Осеннее потепление, которое принято называть бабьим летом, может прийти в Омскую область во второй декаде сентября. Судя по предварительному прогнозу сервиса Ventusky, следующая неделя начнется с потепления. С понедельника, 9 сентября, по пятницу, 13 сентября, температура воздуха в регионе будет держаться в пределах +16… +19. Однако уже на выходных резко похолодает.
В субботу, 14 сентября, по прогнозу синоптиков, столбик термометра упадет до +11 градусов и сохранится до понедельника, 16 сентября. А во вторник станет еще холоднее — днем обещают не выше +7 градусов.
Также 17 сентября Омскую область накроет дождевой циклон и туман. Отметим, что до этого числа небольшие осадки ожидаются в регионе только 7 и 9 сентября.