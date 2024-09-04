Бархатный сезон. Стало известно, когда в Омскую область нагрянет волна бабьего лета

Осеннее потепление, которое принято называть бабьим летом, может прийти в Омскую область во второй декаде сентября. Судя по предварительному прогнозу сервиса Ventusky, следующая неделя начнется с потепления. С понедельника, 9 сентября, по пятницу, 13 сентября, температура воздуха в регионе будет держаться в пределах +16… +19. Однако уже на выходных резко похолодает.