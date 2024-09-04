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Posted Сегодня, 07:29

Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

Синоптики спрогнозировали волну бабьего лета в Омской области

Бархатный сезон. Стало известно, когда в Омскую область нагрянет волна бабьего лета

4 сентября 2024, 07:29
Фото: Изображение Midjourney

Синоптики спрогнозировали волну бабьего лета в Омской области

Между двумя холодными периодами омичей ждет недолгое, но приятное потепление.

Осеннее потепление, которое принято называть бабьим летом, может прийти в Омскую область во второй декаде сентября. Судя по предварительному прогнозу сервиса Ventusky, следующая неделя начнется с потепления. С понедельника, 9 сентября, по пятницу, 13 сентября, температура воздуха в регионе будет держаться в пределах +16… +19. Однако уже на выходных резко похолодает.

Фото: Ventusky

В субботу, 14 сентября, по прогнозу синоптиков, столбик термометра упадет до +11 градусов и сохранится до понедельника, 16 сентября. А во вторник станет еще холоднее — днем обещают не выше +7 градусов.

Также 17 сентября Омскую область накроет дождевой циклон и туман. Отметим, что до этого числа небольшие осадки ожидаются в регионе только 7 и 9 сентября.

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#Ольга Скворцова#Погода#Омск#Омская область#Туман#Температура#Дождь#Осадки#Прогноз#Синоптики#Бабье лето#Сентябрь
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