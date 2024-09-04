Актеру Евгению Миронову провели сложную операцию

В середине лета известный актер и худрук театра Наций обратился к специалистам из-за болей в шее и левой руке. После обследования в нейрохирургии выяснилось, что ситуация серьезная. У Миронова выявили межпозвонковый стеноз, грыжу диска и дисфункцию шейного отдела.