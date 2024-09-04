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Актеру Евгению Миронову провели сложную операцию

4 сентября 2024, 04:00
Евгений Миронов несколько недель назад перенес сложную операции на шейном отделе позвоночника. Сейчас он проходит реабилитацию после установки импланта.

В середине лета известный актер и худрук театра Наций обратился к специалистам из-за болей в шее и левой руке. После обследования в нейрохирургии выяснилось, что ситуация серьезная. У Миронова выявили межпозвонковый стеноз, грыжу диска и дисфункцию шейного отдела.

Его стали готовить к хирургическому вмешательству.

Две недели назад 57-летнего артиста прооперировали, удалив пораженные участки и вживив имплант. После этого он находился под наблюдением специалистов,

Врачи запретили народному артисту России вертикальные нагрузки как минимум на два месяца. Сейчас знаменитость проходит курс лечебных упражнений, которые помогут ему укрепить мышечный корсет, сообщает ИА RuNews24.ru.

Актер предполагает, что проблемы со здоровьем начались, когда он застудил спину в поезде около года назад.

Миронов также считает, что болезнь была дана ему в наказание за роль епископа. Об этом он рассказал на прошлогодней церемонии национальной кинонаграды России «Золотой орёл».

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