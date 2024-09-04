300 тысяч. В Омске заместитель директора «Почты России» получила срок за взятку

В 2018 году Волохина заключила договор с одной из местных компаний на поставку товаров. В течение нескольких месяцев она получала от представителя этой фирмы незаконные деньги — более 300 тысяч рублей — за помощь в проведении конкурсных процедур и своевременные расчеты.