300 тысяч. В Омске заместитель директора «Почты России» получила срок за взятку

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Омский областной суд подтвердил приговор заместителю директора омского филиала АО «Почта России» Елене Волохиной, осужденной за получение взятки, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Омской области.
В 2018 году Волохина заключила договор с одной из местных компаний на поставку товаров. В течение нескольких месяцев она получала от представителя этой фирмы незаконные деньги — более 300 тысяч рублей — за помощь в проведении конкурсных процедур и своевременные расчеты.
Волохина была задержана во время оперативной проверки, проведенной УФСБ по Омской области. Суд признал ее виновной в получении взятки и назначил штраф в размере одного миллиона рублей, а также лишил права занимать должности в госорганах на три года.
Ее сообщник, предприниматель Артюхов, также был осужден — ему назначили штраф в 500 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу, и решение суда первой инстанции осталось без изменений.
Ранее Город55 писал про дело в Омском областном суде, где 43-летняя замдиректора УФПС Омской области получила от 56-летнего коммерческого директора взятку в размере 247 600 рублей.