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300 тысяч. В Омске заместитель директора «Почты России» получила срок за взятку

4 сентября 2024, 05:13
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске заместитель директора «Почты России» получила срок за взятку

Женщине придется выплатить штраф в миллион рублей. Махинации она осуществляла с помощником, которого тоже осудили.

Омский областной суд подтвердил приговор заместителю директора омского филиала АО «Почта России» Елене Волохиной, осужденной за получение взятки, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Омской области.

В 2018 году Волохина заключила договор с одной из местных компаний на поставку товаров. В течение нескольких месяцев она получала от представителя этой фирмы незаконные деньги — более 300 тысяч рублей — за помощь в проведении конкурсных процедур и своевременные расчеты.

Фото: предоставлено УФСБ России по Омской области

Волохина была задержана во время оперативной проверки, проведенной УФСБ по Омской области. Суд признал ее виновной в получении взятки и назначил штраф в размере одного миллиона рублей, а также лишил права занимать должности в госорганах на три года.

Ее сообщник, предприниматель Артюхов, также был осужден — ему назначили штраф в 500 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу, и решение суда первой инстанции осталось без изменений.

Ранее Город55 писал про дело в Омском областном суде, где 43-летняя замдиректора УФПС Омской области получила от 56-летнего коммерческого директора взятку в размере 247 600 рублей.

Цена покровительства. Суд вынес приговор замдиректора УФПС Омской области
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Суд#Почта России#Взятка#Новости#УФСБ#Махинации
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