Зима в сентябре. Омскую область накроет северный циклон с первым снегопадом

В сентябре омичей ждет переменчивая погода и, тем самым, температурные качели. Начало месяца выдалось холодным и промозглым, но скоро станет теплее. По данным сервиса Ventusky, до субботы, 7 сентября, температура будет держаться в пределах +13… +15 градусов, а в воскресенье, 8 сентября, поднимется до +17 градусов.