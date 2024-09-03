Зима в сентябре. Омскую область накроет северный циклон с первым снегопадом

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Updated Сегодня, 05:46
В сентябре омичей ждет переменчивая погода и, тем самым, температурные качели. Начало месяца выдалось холодным и промозглым, но скоро станет теплее. По данным сервиса Ventusky, до субботы, 7 сентября, температура будет держаться в пределах +13… +15 градусов, а в воскресенье, 8 сентября, поднимется до +17 градусов.
Потепление придет на четыре следующих дня — с 9 по 12 сентября включительно столбик термометра будет показывать +18… +20 градусов, одна в пятницу, 13 сентября, в регионе резко похолодает. До 16 сентября прогнозируют +5… +12 градусов. Перемены погоды связаны с северным циклоном, который накроет Омскую область.
Перемены погоды связаны с северным циклоном, который накроет Омскую область и другие регионы Сибири. Он принесет в наш регион дожди разной интенсивности, а в соседних субъектах возможен первый снегопад.
Отметим, что данные прогнозы являются долгосрочными, информация актуальна на момент публикации.