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Posted Сегодня, 02:57

Published Сегодня, 02:57

Modified Сегодня, 03:18

Updated Сегодня, 03:18

В зоне СВО погиб священник из Омской области отец Алексей

В зоне СВО погиб священник из Омской области

3 сентября 2024, 02:57
Фото: 1MI

В зоне СВО погиб священник из Омской области отец Алексей

Мужчина служил батюшкой по Исилькульской епархии.

В телеграм-канале «Духовный форпост» сообщили о гибели омского священника Алексея Кихтенко. Мужчина ушел на зону СВО по собственной воле, по контракту. У него осталась семья и дети. Как выяснилось, мужчина хотел пойти на военную службу еще в 2014 году.

«Он ушел добровольцем на фронт. Рядовым военнослужащим, подальше на передок, в самое пекло. На самом деле мы хотели уйти с ним на Донбасс еще в 2014-м вместе, в самом начале…», — рассказали в телеграм-канале.

Мужчина служил батюшкой по Исилькульской епархии.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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#Кристина Антоносян#Общество#Происшествия#Омск#Новости#Сво
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