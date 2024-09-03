В зоне СВО погиб священник из Омской области

В телеграм-канале «Духовный форпост» сообщили о гибели омского священника Алексея Кихтенко. Мужчина ушел на зону СВО по собственной воле, по контракту. У него осталась семья и дети. Как выяснилось, мужчина хотел пойти на военную службу еще в 2014 году.