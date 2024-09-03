В зоне СВО погиб священник из Омской области

Posted Сегодня, 02:57
Published Сегодня, 02:57
Modified Сегодня, 03:18
Updated Сегодня, 03:18
В телеграм-канале «Духовный форпост» сообщили о гибели омского священника Алексея Кихтенко. Мужчина ушел на зону СВО по собственной воле, по контракту. У него осталась семья и дети. Как выяснилось, мужчина хотел пойти на военную службу еще в 2014 году.
«Он ушел добровольцем на фронт. Рядовым военнослужащим, подальше на передок, в самое пекло. На самом деле мы хотели уйти с ним на Донбасс еще в 2014-м вместе, в самом начале…», — рассказали в телеграм-канале.
Мужчина служил батюшкой по Исилькульской епархии.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.