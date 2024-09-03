В Омске цены в новостройках вновь обновили исторические максимумы

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
По итогам августа цены на жилье в омских новостройках выросли на 0,5% и обновили исторические максимумы. Такие данные приводят аналитики сервиса по продаже недвижимости ЦИАН. Подобная тенденция наблюдается почти во всех крупных городах.
Приводим цифры по другим мегаполисам:
Снизилась средняя стоимость «квадрата» в новостройках в двух городах. Это Уфа (-0,7%) и Ростов-на-Дону (-0,5%).
Город55 узнал о ситуации на рынке новостроек в Омске у специалиста по недвижимости компании «Этажи» Сагдата Курманова.
«Отменили льготную ипотеку, но все омские застройщики начали предлагать субсидии — по ставке 3-5%. В этом случае многие застройщики снижают стоимость, но у нас происходит наоборот. А люди покупают, несмотря на поднятие цен, — рассказал Сагдат Курманов, — Цены на новостройки в целом выросли. Например, возьмем проект „Зеленая река“ от компании „Эталон“. Когда они заходили, цена за квадратный метр была ориентировочно 94 тысячи рублей. А сейчас средня цена — 140 тысяч рублей.»
Специалист по недвижимости добавил, что в ближайшее время не ждет снижения стоимости жилья.
Согласно официальным данным Омскстата (май 2024 года), средняя стоимость одного квадратного метра на рынке первичного жилья составляла 117798 рублей.