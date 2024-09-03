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Posted Сегодня, 05:36

Published Сегодня, 05:36

Modified Сегодня, 05:41

Updated Сегодня, 05:41

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В Омске цены в новостройках вновь обновили исторические максимумы

3 сентября 2024, 05:36
Фото: Изображение Midjourney
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В августе стоимость жилья выросла на 0,5%.

По итогам августа цены на жилье в омских новостройках выросли на 0,5% и обновили исторические максимумы. Такие данные приводят аналитики сервиса по продаже недвижимости ЦИАН. Подобная тенденция наблюдается почти во всех крупных городах.

Приводим цифры по другим мегаполисам:

  • Краснодар (+4,6%)
  • Челябинск (+3,5%)
  • Пермь (+2,1%)
  • Воронеж (+1,6%)
  • Москва (+1,2%)
  • Новосибирск, Красноярск и Казань (+0,9%)
  • Екатеринбург (+0,8%)
  • Самара, Омск и Санкт-Петербург (+0,5%)
  • Нижний Новгород (+0,2%)
  • Волгоград (+0,1%).

Снизилась средняя стоимость «квадрата» в новостройках в двух городах. Это Уфа (-0,7%) и Ростов-на-Дону (-0,5%).

Город55 узнал о ситуации на рынке новостроек в Омске у специалиста по недвижимости компании «Этажи» Сагдата Курманова.

«Отменили льготную ипотеку, но все омские застройщики начали предлагать субсидии — по ставке 3-5%. В этом случае многие застройщики снижают стоимость, но у нас происходит наоборот. А люди покупают, несмотря на поднятие цен, — рассказал Сагдат Курманов, — Цены на новостройки в целом выросли. Например, возьмем проект „Зеленая река“ от компании „Эталон“. Когда они заходили, цена за квадратный метр была ориентировочно 94 тысячи рублей. А сейчас средня цена — 140 тысяч рублей.»

Специалист по недвижимости добавил, что в ближайшее время не ждет снижения стоимости жилья.

Согласно официальным данным Омскстата (май 2024 года), средняя стоимость одного квадратного метра на рынке первичного жилья составляла 117798 рублей.

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#Евгений Игишев#Аналитика#Бизнес#Омск#Цены#Жилье#Субсидии#Ипотека#Новостройки#Рынок недвижимости#Застройщики
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