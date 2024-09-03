В музее четырехлетний мальчик случайно разбил вазу бронзового века

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Как пишет newkhakasiya.online, артефакт, использовавшийся в древности для хранения вина и оливкового масла, был размещен у входа в музей без защитной оболочки. Любопытный ребенок попытался заглянуть внутрь сосуда, наклонил его, но не удержал.
Отец, потрясенный случившимся, обратился к охраннику с вопросом, не является ли кувшин копией. Выяснилось, что это был подлинный экспонат, изготовленный задолго до нашей эры.
Администрация музея отнеслась к инциденту с пониманием. Директор отметил, что аналогичные сосуды часто находят уже разбитыми или неполными. Он успокоил родителей, заверив их, что никаких последствий не будет, и пригласил их снова посетить музей.
Поврежденный кувшин будет отреставрирован и вернется на свое место. Несмотря на происшествие, музей продолжит выставлять уникальные артефакты без защитных барьеров.