«Сплошные минусы». Россиянка рассказала, почему больше не поедет отдыхать в Сочи

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Светлана решила впервые провести летний отдых в Сочи, так как многие ее знакомые уже бывали там неоднократно. Однако ожидания не совпали с реальностью: девушка осталась разочарована сервисом и другими мелочами, из-за которых на курорт больше не вернется.
«Отель нам рекомендовали знакомые, за путевку мы отдали 77 000 рублей за двоих за неделю. Питание — завтраки, отель „Грейс Абрис“ в курортном районе Сириус. Расположение у отеля идеальное, рядом прокат велосипедов, вокруг много достопримечательностей, которые можно объехать самостоятельно: „Сириус-Парк“, „Сочи-парк“, Олимпийский парк», — рассказала девушка «Тонкостям туризма».
Туристка также отметила ресторан при отеле, там было недорого и вкусно. Сам отель оказался небольшим, но уютным, порадовал и персонал.
«В общем, из плюсов только отель, остальное — сплошные минусы. Возможно, нам не повезло, но, судя по отзывам, наш случай не единичный», — добавила россиянка.
За переделами отеля обслуживание оказалось на порядок ниже. По словам Светланы, в дорогих ресторанах с гостями общаются грубо, а цены неоправданно завышены.
«Это не один ресторан, мы посещали разные! Быстро обслуживают гостей, которые знакомые или хозяева, их сразу видно: обычно 2-3 лучших столика всегда держат для такого случая. Никакого замечания по поводу дыма кальяна в зале или шума таким гостям сделать нельзя», — поделилась девушка.
Во время отдыха россиянка заметила сильное различие в архитектуре некоторых районов. По ее мнению, такая «каша» совершенно не красит город.
«Некоторые районы города — это дикая смесь только что изобретенных архитектурных жанров. Мини-отели и домики в частном секторе, кажется, соревнуются друг с другом по количеству архитектурных уродств и цыганщины, каждый самовыражается, как может. Много непонятного самостроя, дома-гаражи, особенно на окраинах. Такая же беда с вывесками. К Олимпиаде был принят единый стандарт, но с годами снова пошел полный расколбас даже с указателями», — считает Светлана.
Кроме того, усугубляет ситуацию табачных дым, который преследует буквально везде. Повсеместное курение сопровождается обилием мата и громкими разговорами.
Еще один минус — дорожное движение. За пределами города не хватает пешеходных переходов, при этом водители часто нарушают правила ПДД. По словам туристки, единственный удобный транспорт в городе — каршеринг.
«Дороги в центре, может быть, нормальные, а вот за пределами — ужас. Не хватает пешеходных переходов и светофоров. Водители про ПДД вообще не слышали. Сигналят по любому поводу, поворотниками не пользуются. Таксисты — это вообще отдельная тема для разговора, но это в общем беда в мире. Тут же обман и хамство таксистов — как отдельный вид искусства», — заключила Светлана.