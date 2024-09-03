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Published Сегодня, 05:29

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Россиянка лишилась пальца из-за обручального кольца

3 сентября 2024, 05:29
Жительница Москвы оторвала себе палец обручальным кольцом. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

Женщина во время пребывания дома зацепилась кольцом за предмет, дернула руку, и осталась без безымянного пальца — произошла бытовая ампутация. С травмой женщина приехала в ГКБ имени А. К. Ерамишанцева.

Доктора установили спицы, чтобы зафиксировать положение поврежденного пальца. Также врачи сшили сухожилия, вены, артерию. Операция шла четыре часа. Врачам удалось спасти безымянный палец пациентки. Через некоторое время после завершения реабилитации, она снова сможет носить кольцо, пишет sibdepo.ru.

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