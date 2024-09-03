РЭО анонсировал появление в России зеленых офисов

Издание rostovgazeta.ru пишет, что генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал о том, что стандарт «Зеленый офис» разработан в 2022 году с целью создания экологичного офиса. Он включает требования, которые позволят предприятиям внедрять экологическую инфраструктуру, а также экономить используемые в офисе природные ресурсы. Использование стандарта даст возможность предприятиям сократить неблагоприятное воздействие на окружающую среду и снизить антропогенный след.