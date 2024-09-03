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Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

РЭО анонсировал появление в России зеленых офисов

РЭО анонсировал появление в России зеленых офисов

3 сентября 2024, 09:34
Фото: Изображение Midjourney
Российский экологический оператор и Роскачество начали совместный проект по добровольной сертификации «Зеленый офис». РЭО разработал специальный стандарт, устанавливающий требования к характеристикам и параметрам зеленого офиса.

По нему предприятия, стремящиеся к созданию экологичного офиса, смогут пройти сертификацию.

Издание rostovgazeta.ru пишет, что генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал о том, что стандарт «Зеленый офис» разработан в 2022 году с целью создания экологичного офиса. Он включает требования, которые позволят предприятиям внедрять экологическую инфраструктуру, а также экономить используемые в офисе природные ресурсы. Использование стандарта даст возможность предприятиям сократить неблагоприятное воздействие на окружающую среду и снизить антропогенный след.

В стандарт входят технические и мотивационные меры, которые позволят создать экологическую политику организации. В нем содержатся требования к физическим факторам на рабочих местах, энергоэффективность, энергосбережение и ресурсосбережение, корпоративная политика, офисное пространство и обустройство, критерии оценки экологичности офиса.

Роскачество расширило область аккредитации на стандарт «Зеленый офис» и начало обработку заявок на сертификацию, поступивших от крупных предприятий. Первые компании, которые подтвердят экологичность своего офисного пространства, появятся в России в ближайшее время.

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