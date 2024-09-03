gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 07:01

Published Сегодня, 07:01

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

Иллюстрация

Последний путь. В Омске собираются заасфальтировать дорогу на Ново-Южном кладбище

3 сентября 2024, 07:01
Фото: 1MI
Иллюстрация

На Ново-Южном кладбище планируют отремонтировать дорогу после жалоб омичей

На эти цели готовы выделить 2,2 млн рублей.

Омский Комбинат специальных услуг ищет подрядчика, который отремонтирует дорогу на Ново-Южном кладбище. Согласно данным с сайта госзакупок, заявки принимают до 9 сентября. Максимальная цена контракта составляет 2,2 млн рублей.

«Цена работ включает стоимость материалов, расходы на использование машин, механизмов, расходы по доставке материалов, на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей», — говорится в проекте контракта.

Работы необходимо выполнить в течение 15 дней.

Ново-Южное кладбище находится на Черлакском тракте. Ранее на состояние мемориального комплекса пожаловались омичи: аллеи размыло, а мусор с территории не вывозят. В администрации Омска ответили, что на ремонт дороги деньги будут выделены осенью.

Срывают график. В мэрии объяснили, почему омское кладбище «утопает» в мусоре
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Общество#Ремонт#Омск#Мусор#Подрядчик#Налоги#Госзакупки#Дорога#Черлакский тракт#Материалы#Сроки выполнения работ
Подпишитесь
Когда в Омске включат отопление? Ответили в «Тепловой компании»
Сегодня, 02:00
В Омске с 4 сентября проезд в маршрутках подорожает до 40 рублей
Сегодня, 05:26
2,7 миллиарда. В Омске все же заключили контракт на ремонт моста у Телецентра
Сегодня, 06:45
В зоне СВО погиб священник из Омской области
Сегодня, 02:57
«А» до «К». Стало известно, какая омская школа стала лидером по числу первоклассников
Сегодня, 07:09
Омичи выставили на продажу «губернаторские» рюкзаки
Сегодня, 04:42