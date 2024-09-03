Последний путь. В Омске собираются заасфальтировать дорогу на Ново-Южном кладбище

Ново-Южное кладбище находится на Черлакском тракте. Ранее на состояние мемориального комплекса пожаловались омичи: аллеи размыло, а мусор с территории не вывозят. В администрации Омска ответили, что на ремонт дороги деньги будут выделены осенью.