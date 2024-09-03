Последний путь. В Омске собираются заасфальтировать дорогу на Ново-Южном кладбище

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:03
Омский Комбинат специальных услуг ищет подрядчика, который отремонтирует дорогу на Ново-Южном кладбище. Согласно данным с сайта госзакупок, заявки принимают до 9 сентября. Максимальная цена контракта составляет 2,2 млн рублей.
«Цена работ включает стоимость материалов, расходы на использование машин, механизмов, расходы по доставке материалов, на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей», — говорится в проекте контракта.
Работы необходимо выполнить в течение 15 дней.
Ново-Южное кладбище находится на Черлакском тракте. Ранее на состояние мемориального комплекса пожаловались омичи: аллеи размыло, а мусор с территории не вывозят. В администрации Омска ответили, что на ремонт дороги деньги будут выделены осенью.