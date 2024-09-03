От 4,5 миллиона до 230 тысяч. В Омске массово продают салоны красоты

В центре тоже есть интересные предложения. На улице Тарская продается барбершоп с прибылью от 200 тысяч в месяц и окупаемостью за год. Автор объявления уверяет, что за 1,9 миллиона рублей покупатель приобретает хорошее вложение в будущее. Здесь предлагают услуги по мужским прическам.