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Published Сегодня, 07:30

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В Омске выставили на продажу салоны красоты, парикмахерские и маникюрные студии

От 4,5 миллиона до 230 тысяч. В Омске массово продают салоны красоты

3 сентября 2024, 07:30
Фото: 1MI

В Омске выставили на продажу салоны красоты, парикмахерские и маникюрные студии

По неизвестным причинам салоны резко выставили на продажу. Особенно много предложений от парикмахерских. Также на продажу выставляют маникюрные студии.

С наступлением осени в Омске стали продавать салоны красоты. Это как готовый бизнес, существующий несколько лет, так и абсолютно новые помещения.

Так, на Московке по улице 6-я Станционная продается довольно дорогой салон красоты за 4,5 миллиона рублей. Здесь предлагают услуги прически и макияжа, маникюра и перманента. В объявлении сказано, что хозяин помещения готов рассмотреть обмен на хороший автомобиль. В составе салона также есть ателье.

Фото: Авито

В Кировском округе продается салон по улице Перелета. В объявлении говорится, что владельцы переезжают в другой город, поэтому хотят продать помещение за 3 миллиона рублей. Салон находится на цокольном этаже.

Фото: Авито

В центре тоже есть интересные предложения. На улице Тарская продается барбершоп с прибылью от 200 тысяч в месяц и окупаемостью за год. Автор объявления уверяет, что за 1,9 миллиона рублей покупатель приобретает хорошее вложение в будущее. Здесь предлагают услуги по мужским прическам.

Фото: Авито

В Меге выставили на продажу студию маникюра. Это островок на одной из торговых улиц. За него владелец хочет 950 тысяч рублей. Проходное место находится прямо напротив магазина «Ашан».

Фото: Авито

В Ленинском округе по проспекту Карла Маркса продают парикмахерскую, относящуюся к федеральной сети «Чио». Владелец не указывает причину продажи, но отмечает, что студия приносит постоянный доход и просит 230 тысяч рублей.

Фото: Авито
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Новости#Продажа бизнеса#Продажа недвижимости#Парикмахерская
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