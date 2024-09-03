От 4,5 миллиона до 230 тысяч. В Омске массово продают салоны красоты

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
С наступлением осени в Омске стали продавать салоны красоты. Это как готовый бизнес, существующий несколько лет, так и абсолютно новые помещения.
Так, на Московке по улице 6-я Станционная продается довольно дорогой салон красоты за 4,5 миллиона рублей. Здесь предлагают услуги прически и макияжа, маникюра и перманента. В объявлении сказано, что хозяин помещения готов рассмотреть обмен на хороший автомобиль. В составе салона также есть ателье.
В Кировском округе продается салон по улице Перелета. В объявлении говорится, что владельцы переезжают в другой город, поэтому хотят продать помещение за 3 миллиона рублей. Салон находится на цокольном этаже.
В центре тоже есть интересные предложения. На улице Тарская продается барбершоп с прибылью от 200 тысяч в месяц и окупаемостью за год. Автор объявления уверяет, что за 1,9 миллиона рублей покупатель приобретает хорошее вложение в будущее. Здесь предлагают услуги по мужским прическам.
В Меге выставили на продажу студию маникюра. Это островок на одной из торговых улиц. За него владелец хочет 950 тысяч рублей. Проходное место находится прямо напротив магазина «Ашан».
В Ленинском округе по проспекту Карла Маркса продают парикмахерскую, относящуюся к федеральной сети «Чио». Владелец не указывает причину продажи, но отмечает, что студия приносит постоянный доход и просит 230 тысяч рублей.
Ранее Город55 писал о том, что на продажу выставили другой не менее крупный бизнес — «Пиратский остров» на Левобережье Омска. Полная стоимость комплекса составляет 120 миллионов рублей.