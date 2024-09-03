Омичи самовольно открыли въезд на Ватутина, оттащив блок вручную

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
В паблике «ЧП Омск» накануне, 2 сентября, появилось занимательное видео, снятое из окна дома 25 по бульвару Архитекторов. На видео можно заметить улицу Ватутина, где из-за ремонта перекрыли проезд бетонными блоками.
Один из водителей не дождался завершения работ, взял трос и пошел оттаскивать блоки, вызвав восхищение у многих других автолюбителей. Да и в комментариях нашлись жители, которые с удовольствием поддержали нарушителя.
«Людей довели!» — пишут горожане, намекая на слишком уж затянувшийся ремонт.
Отметим, что действия омичей незаконны: убирать ограждения до окончания ремонта небезопасно. Виновных в самовольном передвижении блоков могут привлечь к ответственности.
В пресс-службе мэрии Омска сообщили, что бетонный блок уже вернули на место.
«Убедительно просим омичей самостоятельно не передвигать блоки, знаки и прочие временные элементы организации дорожного движения, строго следовать требованиям установленных вблизи реконструируемого бульвара Архитекторов знаков, в том числе временных, использовать для проезда и разворота только оборудованные для этих маневров участки дорог», — сообщили в пресс-центре мэрии Омска.
Напомним, что после ремонта на бульваре Архитекторов планируется создание новой троллейбусной линии, широких тротуаров, велодорожки и разделительной полосы. На реконструкцию выделили порядка 2 млрд рублей. Закончить реконструкцию бульвара Архитекторов планируют к 5 декабря.