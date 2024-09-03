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Омичи самовольно открыли въезд на Ватутина

Омичи самовольно открыли въезд на Ватутина, оттащив блок вручную

3 сентября 2024, 05:49
Фото: 1MI

Омичи самовольно открыли въезд на Ватутина

В Омске на бульваре Архитекторов произошел инцидент, запечатленный на видео, где легковой автомобиль, используя трос, убирает бетонные блоки, преграждающие путь.

В паблике «ЧП Омск» накануне, 2 сентября, появилось занимательное видео, снятое из окна дома 25 по бульвару Архитекторов. На видео можно заметить улицу Ватутина, где из-за ремонта перекрыли проезд бетонными блоками.

Один из водителей не дождался завершения работ, взял трос и пошел оттаскивать блоки, вызвав восхищение у многих других автолюбителей. Да и в комментариях нашлись жители, которые с удовольствием поддержали нарушителя.

«Людей довели!» — пишут горожане, намекая на слишком уж затянувшийся ремонт.

Отметим, что действия омичей незаконны: убирать ограждения до окончания ремонта небезопасно. Виновных в самовольном передвижении блоков могут привлечь к ответственности.

В пресс-службе мэрии Омска сообщили, что бетонный блок уже вернули на место.

«Убедительно просим омичей самостоятельно не передвигать блоки, знаки и прочие временные элементы организации дорожного движения, строго следовать требованиям установленных вблизи реконструируемого бульвара Архитекторов знаков, в том числе временных, использовать для проезда и разворота только оборудованные для этих маневров участки дорог», — сообщили в пресс-центре мэрии Омска.

Напомним, что после ремонта на бульваре Архитекторов планируется создание новой троллейбусной линии, широких тротуаров, велодорожки и разделительной полосы. На реконструкцию выделили порядка 2 млрд рублей. Закончить реконструкцию бульвара Архитекторов планируют к 5 декабря.

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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Автомобиль#Новости#Бульвар Архитекторов
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