«Огненные врата ада». Загадочное место Туркменистана, которое должен увидеть каждый

В 1971 году группа советских геологов обнаружила скопление подземного газа возле поселения Дарваза в Туркменской ССР. Во время раскопок геологи обнаружили подземную каверну (пустоту), в которую затем обвалились верхние слои грунта, а вместе с ними — все оборудование. Чтобы вредные для людей и скота газы не выходили наружу, их решили поджечь. С того момента природный газ, выходящий из кратера, горит непрерывно.