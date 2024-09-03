«Огненные врата ада». Загадочное место Туркменистана, которое должен увидеть каждый

Posted Вчера, 09:01
Published Вчера, 09:01
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
В 1971 году группа советских геологов обнаружила скопление подземного газа возле поселения Дарваза в Туркменской ССР. Во время раскопок геологи обнаружили подземную каверну (пустоту), в которую затем обвалились верхние слои грунта, а вместе с ними — все оборудование. Чтобы вредные для людей и скота газы не выходили наружу, их решили поджечь. С того момента природный газ, выходящий из кратера, горит непрерывно.
Это место быстро стало одной из самых известных достопримечательностей страны, туристы называют дыру «вратами ада» и «сиянием Каракумов», этот феномен вызван пламенем, которое вырывается из множества отверстий вдоль дна и стен кратера.
Изначально путешественники добирались сюда самостоятельно, сейчас же есть три постоянных лагеря с ночевками в юртах или палатках, а также питанием и моторизованным транспортом к краю кратера для тех, кто не хочет идти пешком.
Ширина кратера — около 70 метров, а глубина — 30 метров. В 2018 году вокруг него поставили защитное ограждение, чтобы посетители не подходили слишком близко к пылающей воронке.
«Это обрушившаяся газовая пещера, которая звучит примерно так же интересно, как старая газовая плита. Но в этом есть что-то жуткое, и мне это показалось довольно жутким», — передает слова автора книги «Stans By Me: A Whirlwindtral Asia» Гед Гиллмор издание cnn.
Однако местные гиды отмечают, что за последние десятилетия пламя кратера стало сильно слабее. Сотрудник британской туристической компании Дилан Люпин рассказал, что сейчас уровень горения составляет всего около 40% от того, который он видел в своем первом путешествии в 2009 году.
«Раньше было больше пожаров, чем сейчас, вероятно, потому, что газовый карман изнашивается», — говорит он.
Никто точно не знает, когда образовался газовый кратер. Главная причина этого — конфиденциальность советских отчетов о случившемся более 50 лет назад.
«Существует много споров и разногласий по поводу того, как это началось. Я даже не знаю, чему верить. С этим местом связано столько историй и мифов. Это безумие», — говорит канадский путешественник и телеведущий Джордж Курунис, который является единственным известным человеком, исследовавшим внутреннюю часть газового кратера.
По словам Куруниса, наиболее распространенная теория заключается в том, что кратер образовался в 1971 году и вскоре после этого вспыхнул пожар.
«Но пока я был в Туркменистане, к кратеру вместе с нами приехали два геолога старой закалки из правительства, и они рассказали мне, что кратер на самом деле образовался в какой-то момент в 1960-х годах и довольно долго бурлил грязью и газом, а возгорание произошло только в 1980-х годах», — добавил он.
Газовый кратер находится в четырех часах езды к северу от Ашхабада, столицы Туркменистана. Для путешествия по грубому двухполосному шоссе и песчаным пустынным дорогам, ведущим в Дарвазу, эксперты рекомендуют использовать полный привод.
«Прибыть в Дарвазу ночью — определенно лучшее решение. Это та невероятная вещь, которую вы впервые видите издалека после нескольких часов езды по пустыне. Рядом нет никакого другого освещения, и вы действительно чувствуете, что находитесь у ворот ада», — поделился впечатлениями Гиллмор.
Кроме того, неподалеку находятся еще два случайных кратера, которые образовались примерно в то же время и в результате аналогичного неудачного бурения, — они такие же большие, как Дарваза, но не такие впечатляющие, отмечают исследователи.
В течение многих лет распространяются слухи о возможном тушении пожара. Правительство страны объясняет это потерей ценного природного ресурса и ущербом окружающей среде, а также проблемами со здоровьем.
При этом местные гиды уверены, что закрытие кратера — не более чем слухи.
«Это всего лишь слухи. Официальных данных о прекращении пока нет. Они могут заполнить его цементом или пеной, но газ просто выйдет в другом месте. Мы не знаем, как это произойдет и произойдет ли вообще»», — рассказал гид.
При этом Люпин, который в этом году снова посетил Туркменистан, согласен с тем, что Дарваза может быть обречена.
«Местные жители считают, что это будет новая попытка окончательно потушить пламя. Среди местных жителей существует большая обеспокоенность, поскольку они считают, что если кратер погаснет, то туризм в Туркменистане сильно пострадает, и многие из них останутся без работы», — считает эксперт.
Сейчас газовый кратер Дарваза продолжает удивлять туристов, которые готовы преодолеть расстояния ради того, чтобы увидеть случайное чудо природы Туркменистана своими глазами.