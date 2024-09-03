«Ну и дыра». В Омске грузовая «Газель» ушла под землю на ремонтируемой улице

Сегодня днем на улице Маяковского в Октябрьском округе грузовая ГАЗель провалилась в под землю. Видеозапись с места происшествия омичи выложили в пабликах «Омск Live» и «Инцидент Омск». На кадрах видно, что дорога вся в ямах, которые после дождя наполнились лужами. Вероятно, из-за этого водитель не увидел большого повала в земле.