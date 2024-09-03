«Ну и дыра». В Омске грузовая «Газель» ушла под землю на ремонтируемой улице

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Сегодня днем на улице Маяковского в Октябрьском округе грузовая ГАЗель провалилась в под землю. Видеозапись с места происшествия омичи выложили в пабликах «Омск Live» и «Инцидент Омск». На кадрах видно, что дорога вся в ямах, которые после дождя наполнились лужами. Вероятно, из-за этого водитель не увидел большого повала в земле.
Инцидент произошел на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Маяковского. Там сейчас проходят ремонтные работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В омской мэрии Городу55 сообщили, что подрядную организацию ООО «СПК ДорСтрой» в срочном порядке оповестили об инциденте для принятия оперативных мер. Необходимо отметить, что все открытые траншеи под бордюрный камень должны быть огорожены.
Напомним, улицу Маяковского планируют преобразить к 1 октября. Рабочие должны заасфальтировать съезды и парковочные карманы, установить новые остановочные павильоны и светофоры, заборы и нанести разметку. Компания ООО «СПК ДорСтрой» известна не только дорожными подрядами, но и участием в возведении хоккейной арены, капремонту базы отдыха, а также возведении ЖК «Весна» на Левобережье.