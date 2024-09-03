Нашлись 12 человек. В «Лизе Алерт» рассказали об омичах, которые пропали в августе

Posted Сегодня, 02:30
Published Сегодня, 02:30
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Updated Сегодня, 03:52
В поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» рассказали о статистике за август 2024 года. Спасателям удалось отыскать и вернуть в семьи 12 человек, еще 12 человек не удалось найти. Установлены личности 9 человек, а неподтвержденных заявок оказалось 6.
Как объяснили в «Лизе Алерт», по неподтвержденным заявкам не подтвердился сам факт пропажи человека, не написано заявление в правоохранительные органы, ситуация не подходит под профиль или же сам заявитель отказался от собственной заявки. С отрядом можно связаться по телефону 88007005452.
«Как-то раз на даче увидела скопление людей, спросила, что случилось, нам объяснили, что ищут пенсионера. Своими глазами увидела работу ребят, которые и в дождь не останавливают поиски пропавшего. Буду надеяться на лучшее. Спасибо вам за работу», — говорится в одном из сообщений.
Ранее Город55 писал, что в Омске собираются установить стеллу «ЖИВИ», которая посвящена Международному дню пропавших детей. Она будет выполнена в виде мальчика и девочки, которые держатся за руки. Такие статуи уже стоят в некоторых городах страны.