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Published Сегодня, 02:30

Modified Сегодня, 03:52

Updated Сегодня, 03:52

В «Лизе Алерт» рассказали об омичах, которые пропали в августе

Нашлись 12 человек. В «Лизе Алерт» рассказали об омичах, которые пропали в августе

3 сентября 2024, 02:30
Фото: 1MI

В «Лизе Алерт» рассказали об омичах, которые пропали в августе

Есть неподтвержденные заявки, во время рассмотрения которых выяснилось, что сам факт пропажи человека не подтвердился, человек не написал заявление в полицию или же отказался от поисков.

В поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» рассказали о статистике за август 2024 года. Спасателям удалось отыскать и вернуть в семьи 12 человек, еще 12 человек не удалось найти. Установлены личности 9 человек, а неподтвержденных заявок оказалось 6.

Фото: «Лиза Алерт»

Как объяснили в «Лизе Алерт», по неподтвержденным заявкам не подтвердился сам факт пропажи человека, не написано заявление в правоохранительные органы, ситуация не подходит под профиль или же сам заявитель отказался от собственной заявки. С отрядом можно связаться по телефону 88007005452.

«Как-то раз на даче увидела скопление людей, спросила, что случилось, нам объяснили, что ищут пенсионера. Своими глазами увидела работу ребят, которые и в дождь не останавливают поиски пропавшего. Буду надеяться на лучшее. Спасибо вам за работу», — говорится в одном из сообщений.

Ранее Город55 писал, что в Омске собираются установить стеллу «ЖИВИ», которая посвящена Международному дню пропавших детей. Она будет выполнена в виде мальчика и девочки, которые держатся за руки. Такие статуи уже стоят в некоторых городах страны.

В Омске хотят установить стелу «ЖИВИ» в честь пропавших детей
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#Кристина Антоносян#Омск
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