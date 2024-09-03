Нашлись 12 человек. В «Лизе Алерт» рассказали об омичах, которые пропали в августе

Как объяснили в «Лизе Алерт», по неподтвержденным заявкам не подтвердился сам факт пропажи человека, не написано заявление в правоохранительные органы, ситуация не подходит под профиль или же сам заявитель отказался от собственной заявки. С отрядом можно связаться по телефону 88007005452.