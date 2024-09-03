Михаил Сутягинский на ВЭФ-2024 рассказал о развитии ФЦК по химии

При этом, на что особенно обратил внимание Михаил Сутягинский, сейчас основной проблемой химпрома является дефицит необходимых для отрасли специалистов. Поэтому важно уделять все возможное внимание профориентационной работе: проводить ее еще во время обучения в школах, а позже сопровождать студентов — будущих специалистов, — демонстрируя им возможности как применения их знаний на производстве, так и профессионального роста.