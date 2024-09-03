Михаил Сутягинский на ВЭФ-2024 рассказал о развитии ФЦК по химии

Posted Сегодня, 09:07
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3 сентября, в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке состоялась сессия «Инновационный форсаж» в экономике: как ускорить внедрение технологий», организованная издательским домом «Коммерсантъ» и ВЭБ.РФ. В ней принял участие и Председатель Совета директоров Группы компаний «Титан» — Михаил Сутягинский.
В своей дискуссии, представители органов власти и бизнеса обсудили приоритетные для Российской Федерации направления развития научно-технологического потенциала и важнейших наукоемких технологий. И, как отметили участники диалога, сейчас в этой сфере наблюдаются определенные недочеты, требующие «инновационного форсажа»: например, слабая восприимчивость экономики в отношении инноваций, недостаточное взаимодействие реального сектора и науки, а также отсутствие «права на риск» в вопросах инноваций и все увеличивающиеся ставки на привлечение новых инвестиций.
Все это влияет и на химическую промышленность страны: как отметил Михаил Сутягинский, развитие всей химической отрасли — это комплекс мероприятий, охватывающий множество аспектов: от создания цепочки по поддержке науки и образования, запуска новых производств и до успешной реализации продукта на рынке.
«Дорожная карта развития химической отрасли сегодня формируется в новом национальном проекте „Новые материалы и химия“. И важный акцент в нацпроекте будет сделан на создании федеральных центров компетенций по химии, объединяющих усилия науки, инжиниринга и бизнеса. ГК „Титан“ активно работает над созданием проектов технологического лидерства, и реализует ряд не имеющих аналогов импортозамещающих инвестиционных проектов по созданию базовой химической продукции. Мы уже приступили к проектированию Инжинирингового центра в Пскове на базе нашего завода „Титан-Полимер“, — рассказал Михаил Сутягинский.
Как рассказал Председатель Совета директоров ГК «Титан», создаваемому инжиниринговому центру предстоит выполнять целый спектр важных задач: осуществлять научный анализ, проводить необходимые исследования, а также вести разработку и внедрение в производство современной полимерной продукции. Основной для нее станут полиэтилентерефталат и полибутилентерефталат
Для этого, в рамках реализации инвестиционного проекта, будет возведен целый комплекс лабораторий, установлено пилотное оборудование и испытательные стенды и подготовлены технические специалисты. Кроме того, в будущем инжиниринговом центре будут внедрены лучшие практики и отраслевые стандарты применения полимерных изделий.
При этом, на что особенно обратил внимание Михаил Сутягинский, сейчас основной проблемой химпрома является дефицит необходимых для отрасли специалистов. Поэтому важно уделять все возможное внимание профориентационной работе: проводить ее еще во время обучения в школах, а позже сопровождать студентов — будущих специалистов, — демонстрируя им возможности как применения их знаний на производстве, так и профессионального роста.
В этом вопросе у ГК «Титан» уже налажено сотрудничество с научными университетами в разных регионах РФ, в частности в Псковской, Омской, Ленинградской, Саратовской, Новосибирской областях, г. Москвы и Кабардино-Балкарской Республики.
Важность взаимодействия с учебными заведениями подтвердилась и утверждениями других участников сессионной дискуссии: спикеры сошлись во мнении, что для дальнейшего развития отрасли необходимо изменить формат взаимодействия науки, технологий, производства и инфраструктуры, ведь это позволит обеспечить реализацию потенциала молодых специалистов, и, к тому же, создаст необходимые условия для проведения научных разработок и их коммерциализации.