Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, как на ТЭЦ-5 готовятся к зиме

Для выполнения таких задач будет сформирована рабочая группа, которой предстоит ежедневно следить за подготовкой к зиме на ТЭЦ-5. В нее войдут представители администрации Омска, регионального министерства энергетики, надзорных органов и сотрудников ТГК-11. Подготовка к отопительному сезону находится на контроле губернатора Омской области Виталия Хоценко.