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В «Тепловой компании» объяснили, когда появится отопление в домах омичей

Когда в Омске включат отопление? Ответили в «Тепловой компании»

3 сентября 2024, 02:00
Фото: 1MI

В «Тепловой компании» объяснили, когда появится отопление в домах омичей

Организация продолжает активно готовиться к новому сезону.

По данным на 2 сентября, Омская область готова к предстоящему отопительному сезону на 85%. При этом 100-процентной готовности хотят достичь за две грядущие недели — к 15 сентября, сообщил глава омского минэнерго. По словам Владимира Шнипко, межотопительный сезон проходит стремительно, за это время коммунальным службам необходимо выполнить большой объем работ.

В АО «Тепловая компания» корреспонденту Города55 рассказали о нынешней готовности центральных тепловых пунктов и тепловых насосных станций. Сейчас компания проводит комплекс плановых работ по подготовке тепловых сетей и другого оборудования к предстоящему осенне-зимнему периоду. В межотопительный сезон на объектах восстанавливают и ремонтируют теплосетевую инфраструктуру, а также заменяют изношенные участки трубопроводов и восстанавливают нарушенную тепловую изоляцию.

«Особое внимание уделяется подготовке котельных и центральных тепловых пунктов. Уровень готовности ЦТП и ТПНС составляет 88,6%, а ремонт оборудования на этих объектах выполнен на 97%. Работы по подготовке к зиме выполняются в плановом режиме под контролем руководства компании», — сообщили в «Тепловой компании».

Согласно нормативам, тепло пустят, если в течение пяти календарных дней среднесуточная температура воздуха будет держаться ниже +8 градусов. Обычно отопление в Омске включают во второй половине сентября. Например, в прошлом году в городе отопление начали подключать 26 сентября, в 2022 году — 23 сентября, в 2021 году — 16 сентября, в 2020 году — 22 сентября, в 2019 и 2018 годах — 25 сентября. За последние 13 лет позднее всего отопительный сезон начался в 2011 году — с 6 октября.

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#Ольга Скворцова#Общество#Омск#Отопление#Теплосети#Зима#Тепловая компания#Готовность#Котельные
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