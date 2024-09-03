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Hyundai представил обновленную модель Santa Fe

3 сентября 2024, 06:41
В Чэнду состоялась презентация нового поколения Hyundai Santa Fe. Автомобиль доступен в пяти комплектациях и предлагает пассажирам высокотехнологичные опции и комфорт.

Китайский автоконцерн Hyundai представил пятое поколение Santa Fe на специальном мероприятии в Чэнду. Новый внедорожник доступен в пяти различных комплектациях, с возможностью выбора между шестиместной и семиместной конфигурацией салона.

Хотя китайские покупатели традиционно предпочитают удлиненные версии автомобилей, размеры китайского Santa Fe остались такими же, как и у международной версии. Автомобиль имеет длину 4830 мм, ширину 1900 мм и высоту 1780 мм, при этом колесная база составляет 2815 мм. Основное отличие китайской модели заключается в двигателе: новый Santa Fe оснащен 2,0-литровым турбированным мотором, который развивает мощность в 247 лошадиных сил и работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Гибридные и бензиновые атмосферные двигатели не предлагаются для китайского рынка, пишет ИА RuNews24.ru.

Внутреннее оснащение включает два 12,3-дюймовых экрана, беспроводные зарядные устройства с функцией охлаждения и кожаные сиденья Nappa. Для повышения комфорта передние кресла оборудованы подогревом и вентиляцией. Стоимость Hyundai Santa Fe варьируется от 27,5 до 38 тысяч долларов, в зависимости от выбранной комплектации.

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