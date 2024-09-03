Hyundai представил обновленную модель Santa Fe

Хотя китайские покупатели традиционно предпочитают удлиненные версии автомобилей, размеры китайского Santa Fe остались такими же, как и у международной версии. Автомобиль имеет длину 4830 мм, ширину 1900 мм и высоту 1780 мм, при этом колесная база составляет 2815 мм. Основное отличие китайской модели заключается в двигателе: новый Santa Fe оснащен 2,0-литровым турбированным мотором, который развивает мощность в 247 лошадиных сил и работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Гибридные и бензиновые атмосферные двигатели не предлагаются для китайского рынка, пишет ИА RuNews24.ru.