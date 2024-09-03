Хоккей в кино. Матч омского «Авангарда» с «Сибирью» покажут в кинотеатре Новосибирска

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Матч омского «Авангарда» с «Сибирью» покажут в кинотеатре Новосибирска. Город55 обратил внимание, что на сайте кинотеатра «Формула кино» начали продавать билеты на трансляцию матча. Его цена составляет 400 рублей. На момент написания материала было выкуплено около двух десятков билетов.
Матч «Авангарда» и «Сибири» пойдет 4 сентября на G-Drive Арене. Игра начнется в 19:30. Отметим, что цена самого бюджетного билета на Арену составляет 590 рублей. Однако их осталось крайне мало. Согласно данным с официального сайта клуба, на секторах сейчас есть лишь несколько мест.
В минувшую пятницу в G-Drive Арене прошла презентация команды. Поддержать «ястребов» перед новым сезоном и познакомиться с составом пришли больше 9 тысяч болельщиков.