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Хоккей в кино. Матч омского «Авангарда» с «Сибирью» покажут в кинотеатре Новосибирска

3 сентября 2024, 07:26
Фото: 1MI
Иллюстрация

Матч омского «Авангарда» с «Сибирью» покажут в Новосибирске на большом экране

Цена билета составляет 400 рублей. При этом на G-Drive Арену самый бюджетный билет обойдется в 590 рублей.

Матч омского «Авангарда» с «Сибирью» покажут в кинотеатре Новосибирска. Город55 обратил внимание, что на сайте кинотеатра «Формула кино» начали продавать билеты на трансляцию матча. Его цена составляет 400 рублей. На момент написания материала было выкуплено около двух десятков билетов.

Матч «Авангарда» и «Сибири» пойдет 4 сентября на G-Drive Арене. Игра начнется в 19:30. Отметим, что цена самого бюджетного билета на Арену составляет 590 рублей. Однако их осталось крайне мало. Согласно данным с официального сайта клуба, на секторах сейчас есть лишь несколько мест.

В минувшую пятницу в G-Drive Арене прошла презентация команды. Поддержать «ястребов» перед новым сезоном и познакомиться с составом пришли больше 9 тысяч болельщиков.

Красно-черная феерия. На G-Drive Арене прошла презентация омского «Авангарда»
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#Евгений Игишев#Спорт#Кино#Хоккей#Авангард#Омск#Болельщики#Новосибирск#Матч#Билеты#Сибирь#Цена#Игра#Трансляция#G-Drive Арена#Презентация команды
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