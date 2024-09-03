Хоккей в кино. Матч омского «Авангарда» с «Сибирью» покажут в кинотеатре Новосибирска

Матч «Авангарда» и «Сибири» пойдет 4 сентября на G-Drive Арене. Игра начнется в 19:30. Отметим, что цена самого бюджетного билета на Арену составляет 590 рублей. Однако их осталось крайне мало. Согласно данным с официального сайта клуба, на секторах сейчас есть лишь несколько мест.