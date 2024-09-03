До 17 этажей. Омичам рассказали, что появится в ЖК «Зеленый сад»

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
В Омске планируется строительство нового жилого комплекса под названием «Зеленый сад», который расположится в районе Амурского поселка. В рамках этого проекта планируется возвести 19 зданий, высота которых варьируется от 9 до 17 этажей. Глава строительной компании Олег Золотов поделился с «Омск-информом» подробностями о развитии нового микрорайона.
«Кроме шести уже запланированных многоэтажных домов, мы готовим документы для еще одного здания. Все они будут выполнены по 20-й серии, что соответствует эконом-классу, поэтому мы намерены участвовать во всех социальных программах», — отметил бизнесмен.
В рамках проекта нового района предусмотрено строительство школы и детского сада. Амурский поселок активно развивается, в нем уже возведено 72 многоэтажных дома, а еще 54 находятся в ожидании своей очереди на строительство. Также отметим, что проект подразумевает дома эконом-класса, поэтому можно рассчитывать на доступные цены.