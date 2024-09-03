До 17 этажей. Омичам рассказали, что появится в ЖК «Зеленый сад»

В рамках проекта нового района предусмотрено строительство школы и детского сада. Амурский поселок активно развивается, в нем уже возведено 72 многоэтажных дома, а еще 54 находятся в ожидании своей очереди на строительство. Также отметим, что проект подразумевает дома эконом-класса, поэтому можно рассчитывать на доступные цены.