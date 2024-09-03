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Омичам рассказали, что появится в ЖК «Зеленый сад»

До 17 этажей. Омичам рассказали, что появится в ЖК «Зеленый сад»

3 сентября 2024, 03:15
Фото: Стройбетон

Омичам рассказали, что появится в ЖК «Зеленый сад»

Комплекс возводят за зданием гипермаркета «Лемана ПРО» в Амурском поселке. Там планируется 19 новых домов с этажностью от 9 до 17 этажей.

В Омске планируется строительство нового жилого комплекса под названием «Зеленый сад», который расположится в районе Амурского поселка. В рамках этого проекта планируется возвести 19 зданий, высота которых варьируется от 9 до 17 этажей. Глава строительной компании Олег Золотов поделился с «Омск-информом» подробностями о развитии нового микрорайона.

«Кроме шести уже запланированных многоэтажных домов, мы готовим документы для еще одного здания. Все они будут выполнены по 20-й серии, что соответствует эконом-классу, поэтому мы намерены участвовать во всех социальных программах», — отметил бизнесмен.

В рамках проекта нового района предусмотрено строительство школы и детского сада. Амурский поселок активно развивается, в нем уже возведено 72 многоэтажных дома, а еще 54 находятся в ожидании своей очереди на строительство. Также отметим, что проект подразумевает дома эконом-класса, поэтому можно рассчитывать на доступные цены.

В планах 19 многоэтажек. В Омске на 21-й Амурской построят ЖК «Зеленый сад»
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#Кристина Антоносян#Общество#Бизнес#Омск#Новости
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