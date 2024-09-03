Буцаев сообщил о списке продукции с обязательным применением вторсырья с 2025 года

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Издание rostovgazeta.ru пишет, что также обязаны будут использовать вторичное сырье при производстве коробок из гофрокартона, мешков и сумок из полиэтилена, преформ, бутылей, бутылок и флаконов из ПЭТ, за исключением производства потребительской упаковки для пищевой продукции. Кроме этого, был утвержден список видов работ и услуг, которые должны выполняться с обязательным использованием вторичного сырья.
По словам генерального директора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева, вторичное сырье представляет собой продукцию, которая получается от отходов и может использоваться для изготовления другой продукции. Вовлечение вторичного сырья имеет важное значение для формирования экономики замкнутого цикла. Распоряжение № 2330-р принято в реализацию Федерального закона от 14 июля 2022 года № 268-ФЗ, так называемого закона о вторичных ресурсах, и начнет действовать с 1 января 2025 года. В распоряжении определена конкретная доля вторичного сырья в составе итоговой продукции, то есть процент массы вторичного сырья от общей массы готовой продукции. Новое требование направлено на повышение уровня вовлечения вторичного сырья в производстве.
В частности, в производственном процессе цемента доля вторичных материалов составит 6%, почвогрунтов — 10%, кирпичей — 10%.
Для химических мелиорантов, используемых при фосфоритовании и гипсовании почвы, требуется, чтобы они изготавливались исключительно из вторичных ресурсов, при условии, что расстояние до места их производства на основе природных материалах (минерала) не превысит 30 километров по дорогам общего пользования.
Также распоряжением был установлен список работ и услуг, для которых применение вторичного сырья станет обязательным. Это касается дорожного строительства, где минимальная доля вторичных материалов среди общего объема сырья должна составлять 5%. Такой же показатель введён для работ по закрытию и консервации горных выработок.
Распоряжение обязывает Минпромторг России с 2025 года ежегодно не позднее 1 сентября предоставлять Правительству Российской Федерации согласованные заинтересованными федеральными органами исполнительной власти предложения по актуализации перечней.