Буцаев сообщил о списке продукции с обязательным применением вторсырья с 2025 года

По словам генерального директора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева, вторичное сырье представляет собой продукцию, которая получается от отходов и может использоваться для изготовления другой продукции. Вовлечение вторичного сырья имеет важное значение для формирования экономики замкнутого цикла. Распоряжение № 2330-р принято в реализацию Федерального закона от 14 июля 2022 года № 268-ФЗ, так называемого закона о вторичных ресурсах, и начнет действовать с 1 января 2025 года. В распоряжении определена конкретная доля вторичного сырья в составе итоговой продукции, то есть процент массы вторичного сырья от общей массы готовой продукции. Новое требование направлено на повышение уровня вовлечения вторичного сырья в производстве.