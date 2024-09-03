Больше тысячи омичей посетили IT-пикник от Сбера «жИТь в Омске»

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
В день открытия фестиваля для омичей работало целое множество интерактивных локаций, благодаря которым можно было даже узнать свой карьерный потенциал и тип личности: «консультантом» в вопросах профессионального роста для горожан стала нейросеть от Сбера Kandinsky.
Тематическая локация банка — купол-шатер, также была посвящена карьере: в нем гости пикника могли поучаствовать в уникальном HR-квесте. «Приз» тоже был необычным и очень полезным: возможность определить свои профессиональные компетенции дорогого стоит, а на память участники могли получить одну из книг, собранных библиотекой Сбербанка. Кроме того, каждого участника квеста угостили особым коктейлем — за его рецептуру отвечала нейросеть.
Но особой популярностью среди горожан пользовался Лекторий: в нем проходила пленарная дискуссия с Еленой Рудневой, HR-директором Сибирского Сбербанка. На ней эксперты обсудили перспективы и возможности Омска как цифровой столицы.
«Очень здорово быть частью большого цифрового фестиваля и видеть столько людей на нашем пикнике в День Знаний. Может быть, в будущем они захотят стать частью цифровых возможностей Сбера и придут к нам работать. Важно, что мы по праву считаемся единомышленниками с Минцифры Омской области, и делаем интересные и значимые проекты для цифрового развития региона». — отметила Елена Руднева, управляющий омским отделением Сбербанка.
Кроме темы карьеры, слушатели Лектория узнали много нового о нейросетях, IT-сфере и технологиях искусственного интеллекта — эксперты поделились практически всеми своими знаниями.
Ну, а аккомпанементом для обмена опытом и знаниями стала подборка музыки от Hi-Fi стриминга Звук — в «Плейлисте омича», собранном сервисом, оказалось очень много знакомых горожанам треков.