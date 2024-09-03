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Больше тысячи омичей посетили IT-пикник от Сбера «жИТь в Омске»

Больше тысячи омичей посетили IT-пикник от Сбера «жИТь в Омске»

3 сентября 2024, 10:30
Фото: ПАО Сбербанк
IT-пикник открыл цифровой фестиваль OM FEST: на знакомство с новыми технологиями пришло более тысячи горожан.

В день открытия фестиваля для омичей работало целое множество интерактивных локаций, благодаря которым можно было даже узнать свой карьерный потенциал и тип личности: «консультантом» в вопросах профессионального роста для горожан стала нейросеть от Сбера Kandinsky.

Тематическая локация банка — купол-шатер, также была посвящена карьере: в нем гости пикника могли поучаствовать в уникальном HR-квесте. «Приз» тоже был необычным и очень полезным: возможность определить свои профессиональные компетенции дорогого стоит, а на память участники могли получить одну из книг, собранных библиотекой Сбербанка. Кроме того, каждого участника квеста угостили особым коктейлем — за его рецептуру отвечала нейросеть.

Но особой популярностью среди горожан пользовался Лекторий: в нем проходила пленарная дискуссия с Еленой Рудневой, HR-директором Сибирского Сбербанка. На ней эксперты обсудили перспективы и возможности Омска как цифровой столицы.

«Очень здорово быть частью большого цифрового фестиваля и видеть столько людей на нашем пикнике в День Знаний. Может быть, в будущем они захотят стать частью цифровых возможностей Сбера и придут к нам работать. Важно, что мы по праву считаемся единомышленниками с Минцифры Омской области, и делаем интересные и значимые проекты для цифрового развития региона». — отметила Елена Руднева, управляющий омским отделением Сбербанка.

Кроме темы карьеры, слушатели Лектория узнали много нового о нейросетях, IT-сфере и технологиях искусственного интеллекта — эксперты поделились практически всеми своими знаниями.

Ну, а аккомпанементом для обмена опытом и знаниями стала подборка музыки от Hi-Fi стриминга Звук — в «Плейлисте омича», собранном сервисом, оказалось очень много знакомых горожанам треков.

Студенты ОмГУ назвали самые ожидаемые активности цифрового пикника «жИТь в Омске»
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#Илья Скобин#Общество#Технологии#Музыка#Омск#Инновации#Сбербанк#Новости#Искусственный интеллект#OM FEST#IT-пикник#HR#Цифровое развитие#Нейросети
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