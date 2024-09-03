Больше тысячи омичей посетили IT-пикник от Сбера «жИТь в Омске»

Тематическая локация банка — купол-шатер, также была посвящена карьере: в нем гости пикника могли поучаствовать в уникальном HR-квесте. «Приз» тоже был необычным и очень полезным: возможность определить свои профессиональные компетенции дорогого стоит, а на память участники могли получить одну из книг, собранных библиотекой Сбербанка. Кроме того, каждого участника квеста угостили особым коктейлем — за его рецептуру отвечала нейросеть.