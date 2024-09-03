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Более 50% клиентов МСП перешли из банка «Открытие» в ВТБ

Более 50% клиентов МСП перешли из банка «Открытие» в ВТБ

3 сентября 2024, 12:44
Фото: Изображение Midjourney
Большинство предпринимателей, являющихся клиентами банка «Открытие», уже перешли в ВТБ. Семьдесят пять процентов из них сделали это онлайн. Согласно плану, до октября этого года все клиенты «Открытия» станут клиентами ВТБ, после чего банк прекратит дистанционное обслуживание.

Об этом сообщил Денис Бортников, заместитель президента — председателя правления ВТБ, пишет inkazan.ru.

В рамках объединения банков более семидесяти пяти процентов отделений «Открытия» перешли в сеть ВТБ. На данный момент вывески на 182 отделениях банка в сорока девяти субъектах уже заменены. До конца года планируется осуществить ребрендинг всех двухсот тридцати офисов «Открытия». Число отделений ВТБ по всей России превышает 1,4 тысячи. К концу 2026 года их количество планируется увеличить до 1,8 тысячи.

Денис Бортников отметил, что интеграция ВТБ и «Открытия» является одним из крупных проектов на российском рынке. Она требует сложной технической реализации. Более половины активных клиентов «Открытия» уже обслуживаются в ВТБ.

Всю активную клиентскую базу малого и среднего бизнеса банк намерен перевести в октябре 2024 года, сообщил представитель ВТБ.

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