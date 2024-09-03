Более 50% клиентов МСП перешли из банка «Открытие» в ВТБ

В рамках объединения банков более семидесяти пяти процентов отделений «Открытия» перешли в сеть ВТБ. На данный момент вывески на 182 отделениях банка в сорока девяти субъектах уже заменены. До конца года планируется осуществить ребрендинг всех двухсот тридцати офисов «Открытия». Число отделений ВТБ по всей России превышает 1,4 тысячи. К концу 2026 года их количество планируется увеличить до 1,8 тысячи.