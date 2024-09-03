Более 50% клиентов МСП перешли из банка «Открытие» в ВТБ

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Об этом сообщил Денис Бортников, заместитель президента — председателя правления ВТБ, пишет inkazan.ru.
В рамках объединения банков более семидесяти пяти процентов отделений «Открытия» перешли в сеть ВТБ. На данный момент вывески на 182 отделениях банка в сорока девяти субъектах уже заменены. До конца года планируется осуществить ребрендинг всех двухсот тридцати офисов «Открытия». Число отделений ВТБ по всей России превышает 1,4 тысячи. К концу 2026 года их количество планируется увеличить до 1,8 тысячи.
Денис Бортников отметил, что интеграция ВТБ и «Открытия» является одним из крупных проектов на российском рынке. Она требует сложной технической реализации. Более половины активных клиентов «Открытия» уже обслуживаются в ВТБ.
Всю активную клиентскую базу малого и среднего бизнеса банк намерен перевести в октябре 2024 года, сообщил представитель ВТБ.