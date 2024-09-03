«А» до «К». Стало известно, какая омская школа стала лидером по числу первоклассников

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
Город55 выяснил, в какую школу в Омске в 2024 году отправилось больше всего первоклассников. Уже третий год подряд рекордное число детей поступило в школу №96 на 21-й Амурской, 37к1 в микрорайоне Амур-2. 375 учеников отправилось туда в новом учебном году. Для них открыли 10 классов — в привычном всем буквенном обозначении от «А» до «К».
В прошлом году в школу на 21-й Амурской отправился 341 первоклассник. Такие данные Городу55 озвучили в департаменте образования.
Второе место по числу учеников, отправившихся в школу в первый раз, в 2024-2025 учебном году заняла школа №7 на бульваре Архитекторов, 10к1. Туда отправилось 210 учеников, для них открыли 7 классов. Третье место — за школой №142 на улице Свободы, 54. Туда приняли 202 ученика и распределили их по 6 классам.
На четвертом месте оказалась школа №33 на Туполева, 1, куда приняли 182 ученика. Здесь со 2 сентября заработали 6 классов. И пятерку лидеров закрыла школа №55 на Мельничной, 4 с небольшим отрывом от предыдущий. Для 175 первоклассников открыли 6 классов.
Годом ранее, напомним, в топ-5 входили почти те же самые школы, но заняли разные места. В 2023-2024 учебном году второе место занимала школа №33 с 236 первоклассником, третье — школа №142 (6 классов, 198 учеников), четвертое — школа № 7 (6 классов, 194 ученика), пятое — школа №24 (6 классов, 188 учеников).
Ранее Город55 сообщал, что из-за похолодания и наступления осени рекомендовано обеспечить теплом детские садики и школы на севере региона уже сейчас, не дожидаясь понижения температур. Шнипко подчеркнул, что делать это стоит при наличии технической возможности.