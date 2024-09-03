«А» до «К». Стало известно, какая омская школа стала лидером по числу первоклассников

Город55 выяснил, в какую школу в Омске в 2024 году отправилось больше всего первоклассников. Уже третий год подряд рекордное число детей поступило в школу №96 на 21-й Амурской, 37к1 в микрорайоне Амур-2. 375 учеников отправилось туда в новом учебном году. Для них открыли 10 классов — в привычном всем буквенном обозначении от «А» до «К».