2,7 миллиарда. В Омске все же заключили контракт на ремонт моста у Телецентра

В ходе тендера на выполнение работ было подано две заявки, одна из которых была отклонена за несоответствие требованиям. Контракт на сумму 2 743 531 391 рублей оказался более чем на 200 миллионов рублей ниже изначально запланированной стоимости. В качестве аванса подрядчик получит 50% от суммы контракта.