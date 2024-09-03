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В Омске все же заключили контракт с подрядчиком на ремонт моста у Телецентра

2,7 миллиарда. В Омске все же заключили контракт на ремонт моста у Телецентра

3 сентября 2024, 06:45
Фото: 1MI

В Омске все же заключили контракт с подрядчиком на ремонт моста у Телецентра

Работы необходимо выполнить до 30 октября 2026 года. Это переустройство сетей связи, демонтаж конструкций, снос деревьев и другие.

Омская администрация заключила контракт с подрядчиком для капитального ремонта моста им. 60-летия ВЛКСМ. Им стала известная компания «Стройтраст», ранее успешно завершившая работы по ремонту Ленинградского моста и планирующая строительство платного моста через Омь. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.

В ходе тендера на выполнение работ было подано две заявки, одна из которых была отклонена за несоответствие требованиям. Контракт на сумму 2 743 531 391 рублей оказался более чем на 200 миллионов рублей ниже изначально запланированной стоимости. В качестве аванса подрядчик получит 50% от суммы контракта.

Ремонт моста включает в себя множество важных этапов: переустройство сетей связи, демонтаж старых конструкций, снос мешающих деревьев и ремонт опорных конструкций. Кроме того, планируется обновление мостового полотна и пролетов, замена контактной троллейбусной сети, а также благоустройство прилегающей территории.

Ранее Город55 писал о том, что второй участник закупки, потенциальный подрядчик «РусРемСтрой», подал жалобу на отклонение заявки компании на участие в торгах, однако ФАС ее отклонил.

Напомним, что работы будут выполнены в три этапа, первый из которых включает разработку проектной документации и должен стартовать в ближайшее время.

Капремонт моста у Телецентра в Омске рискует сорваться из-за жалобы в ФАС
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Благоустройство#Омская область#Россия#Капитальный ремонт#Госзакупки#Новости#Сибирь#Ремонт моста
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