2,7 миллиарда. В Омске все же заключили контракт на ремонт моста у Телецентра

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Омская администрация заключила контракт с подрядчиком для капитального ремонта моста им. 60-летия ВЛКСМ. Им стала известная компания «Стройтраст», ранее успешно завершившая работы по ремонту Ленинградского моста и планирующая строительство платного моста через Омь. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.
В ходе тендера на выполнение работ было подано две заявки, одна из которых была отклонена за несоответствие требованиям. Контракт на сумму 2 743 531 391 рублей оказался более чем на 200 миллионов рублей ниже изначально запланированной стоимости. В качестве аванса подрядчик получит 50% от суммы контракта.
Ремонт моста включает в себя множество важных этапов: переустройство сетей связи, демонтаж старых конструкций, снос мешающих деревьев и ремонт опорных конструкций. Кроме того, планируется обновление мостового полотна и пролетов, замена контактной троллейбусной сети, а также благоустройство прилегающей территории.
Ранее Город55 писал о том, что второй участник закупки, потенциальный подрядчик «РусРемСтрой», подал жалобу на отклонение заявки компании на участие в торгах, однако ФАС ее отклонил.
Напомним, что работы будут выполнены в три этапа, первый из которых включает разработку проектной документации и должен стартовать в ближайшее время.