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Posted Сегодня, 06:08

Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

В омском волейбольном клубе появилась француженка

За омскую команду выступит волейболистка из Франции

2 сентября 2024, 06:08
Фото: gorod55.ru

В омском волейбольном клубе появилась француженка

Новую спортсменку представил министр спорта Иван Колесник. Ее зовут Мелисса и она имеет богатый опыт работы с зарубежными клубами.

Как рассказал в своем телеграм-канале министр спорта Омской области Иван Колесник, в волейбольной команде Омска появилась французская диагональная Мелисса Колурбаси.

Фото: Минспорта Омской области

Красавица с экзотичным именем станет первым легионером в новой истории клуба «Омичка». В зарубежных клубах иностранная спортсменка не раз демонстрировала блестящую игру с хорошими результатами.

«Мы рассчитываем, что Мелисса проявит себя на площадке и поможет „Омичке“ достойно стартовать в Суперлиге», — поделился министр.

Ранее Город55 писал о том, что уже в среду стартует новый хоккейный сезон. Омский «Авангард» сыграет с командой «Сибирь» из Новосибирска.

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#Кристина Антоносян#Спорт#Омск#Новости#Волейбол#Иван Колесник#Франция#Мелисса Колурбаси
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