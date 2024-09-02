За омскую команду выступит волейболистка из Франции

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Как рассказал в своем телеграм-канале министр спорта Омской области Иван Колесник, в волейбольной команде Омска появилась французская диагональная Мелисса Колурбаси.
Красавица с экзотичным именем станет первым легионером в новой истории клуба «Омичка». В зарубежных клубах иностранная спортсменка не раз демонстрировала блестящую игру с хорошими результатами.
«Мы рассчитываем, что Мелисса проявит себя на площадке и поможет „Омичке“ достойно стартовать в Суперлиге», — поделился министр.
Ранее Город55 писал о том, что уже в среду стартует новый хоккейный сезон. Омский «Авангард» сыграет с командой «Сибирь» из Новосибирска.