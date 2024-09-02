Крайне высокий спрос. В Омске 2 сентября взлетели цены на такси

Сегодня, 2 сентября, в Омске и в России празднуют День знаний. Как уже писал Город55, в этот день родители отпрашиваются с работы, чтобы проводить своих чад в школу. Однако несмотря на небольшие трехбалльные пробки, в Омске сильно подорожало такси.