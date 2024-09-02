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Posted Сегодня, 02:41

Published Сегодня, 02:41

Modified Сегодня, 04:19

Updated Сегодня, 04:19

Иллюстрация

Крайне высокий спрос. В Омске 2 сентября взлетели цены на такси

2 сентября 2024, 02:41
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске утром 2 сентября взлетели цены на такси

Несмотря на почти нулевые пробки, спрос на машины резко вырос в честь праздника.

Сегодня, 2 сентября, в Омске и в России празднуют День знаний. Как уже писал Город55, в этот день родители отпрашиваются с работы, чтобы проводить своих чад в школу. Однако несмотря на небольшие трехбалльные пробки, в Омске сильно подорожало такси.

Фото: Город55

Чтобы уехать из спального района в городке Нефтяников в центр, придется выложить около 500 рублей — в зависимости от точки подачи и места прибытия. Комфорт стоит еще дороже — от 600 до 700 рублей. Стоимость детского тарифа тоже не назовешь бюджетной — 500 рублей за расстояние до центра.

Напомним, что в Омске резко похолодало, и погода на День знаний в Омске пасмурная и дождливая.

Стал известен прогноз погоды в Омске на День знаний
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#Кристина Антоносян#Общество#Пробки#Омск#Такси#Цены#Новости#Праздник#День знаний
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