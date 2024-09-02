Крайне высокий спрос. В Омске 2 сентября взлетели цены на такси

Posted Сегодня, 02:41
Published Сегодня, 02:41
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
Сегодня, 2 сентября, в Омске и в России празднуют День знаний. Как уже писал Город55, в этот день родители отпрашиваются с работы, чтобы проводить своих чад в школу. Однако несмотря на небольшие трехбалльные пробки, в Омске сильно подорожало такси.
Чтобы уехать из спального района в городке Нефтяников в центр, придется выложить около 500 рублей — в зависимости от точки подачи и места прибытия. Комфорт стоит еще дороже — от 600 до 700 рублей. Стоимость детского тарифа тоже не назовешь бюджетной — 500 рублей за расстояние до центра.
Напомним, что в Омске резко похолодало, и погода на День знаний в Омске пасмурная и дождливая.