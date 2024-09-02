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Все подрядчики найдены. Омские власти потратят на ремонт подземного перехода 27 млн

Все подрядчики найдены. Омские власти потратят на ремонт подземного перехода 27 млн

2 сентября 2024, 13:24
Фото: 1MI
Администрация Омска завершила поиски подрядчиков, которые отремонтируют подземный переход у Парка Победы, на работы планируется потратить 26,9 миллионов рублей.

Администрация Омска определилась с последним из трех подрядчиков, которые займутся ремонтом подземного перехода у Парка Победы. Работы со стороны улицы Суворова будет выполнять ИП Наталья Ваккер. Сумма контракта составила 11,07 млн рублей. Отметим, что Ваккер также займется ремонтом стороны, выходящей к «Птичьей гавани», на эти работы власти направили 13,7 млн рублей.

Напомним, что тоннель подземного перехода обновит ООО «Лидер Плюс» из Русско-Полянского района. Компании заплатят 2,2 млн рублей. Интересно, что начальная цена контракта была вдвое больше — 4,3 млн. Всего же на ремонт объекта выделили почти 27 млн рублей.

В Омске за 15 млн подрядчики отремонтируют подземный переход у парка Победы
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#Анастасия Баянова#Ремонт#Омск#Омская область#Капитальный ремонт#Подрядчик#Подземный переход#Новости#Подземный
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