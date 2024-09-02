Все подрядчики найдены. Омские власти потратят на ремонт подземного перехода 27 млн

Администрация Омска определилась с последним из трех подрядчиков, которые займутся ремонтом подземного перехода у Парка Победы. Работы со стороны улицы Суворова будет выполнять ИП Наталья Ваккер. Сумма контракта составила 11,07 млн рублей. Отметим, что Ваккер также займется ремонтом стороны, выходящей к «Птичьей гавани», на эти работы власти направили 13,7 млн рублей.