Виктор Шкуренко передал Дмитрию Шадрину сразу несколько своих активов

В ООО «Наш магазин» 50% уставного капитала, принадлежавшие Шкуренко, оказались разделены между Дмитрием Шадриным и Ольгой Шадриной в пропорции 49 к 1, а в ООО «Квадро-Эм» к Шадрину перешел весь УК, которым прежде владело ООО «ТС-Девелопмент».