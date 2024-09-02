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Published Сегодня, 11:31

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К Дмитрию Шадрину перешел ряд активов Виктора Шкуренко

Виктор Шкуренко передал Дмитрию Шадрину сразу несколько своих активов

2 сентября 2024, 11:31
Фото: 1MI

К Дмитрию Шадрину перешел ряд активов Виктора Шкуренко

Бизнесмены остаются компаньонами по торговому дому «Шкуренко» и «Холлифуду».

В нескольких фирмах, находившихся в равном совладении известных омских бизнесменов Дмитрия Шадрина и Виктора Шкуренко, изменилась структура собственности. Во всех случаях доля Шкуренко перешла к Шадрину. Так, последний стал единственным учредителем торговой фирмы «Сокол», ООО «Никос», ООО «Актив-Холдинг», ООО «Структура-Холдинг».

В ООО «Наш магазин» 50% уставного капитала, принадлежавшие Шкуренко, оказались разделены между Дмитрием Шадриным и Ольгой Шадриной в пропорции 49 к 1, а в ООО «Квадро-Эм» к Шадрину перешел весь УК, которым прежде владело ООО «ТС-Девелопмент».

Большинство перечисленных фирм специализируется на аренде и управлении недвижимостью. Одна из них («Наш магазин») занимается «деятельностью по управлению холдинг-компаниями», еще одна, «Структура-Холдинг», — «деятельностью в области фотографии».

Напомним: Шкуренко и Шадрин принадлежат к числу богатейших предпринимателей Омска. Они остаются компаньонами по ряду бизнес-активов, крупнейшие из которых — торговый дом «Шкуренко» и ООО «Холлифуд».

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#Николай Эйхвальд#Бизнес
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