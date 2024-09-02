Виктор Шкуренко передал Дмитрию Шадрину сразу несколько своих активов

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
В нескольких фирмах, находившихся в равном совладении известных омских бизнесменов Дмитрия Шадрина и Виктора Шкуренко, изменилась структура собственности. Во всех случаях доля Шкуренко перешла к Шадрину. Так, последний стал единственным учредителем торговой фирмы «Сокол», ООО «Никос», ООО «Актив-Холдинг», ООО «Структура-Холдинг».
В ООО «Наш магазин» 50% уставного капитала, принадлежавшие Шкуренко, оказались разделены между Дмитрием Шадриным и Ольгой Шадриной в пропорции 49 к 1, а в ООО «Квадро-Эм» к Шадрину перешел весь УК, которым прежде владело ООО «ТС-Девелопмент».
Большинство перечисленных фирм специализируется на аренде и управлении недвижимостью. Одна из них («Наш магазин») занимается «деятельностью по управлению холдинг-компаниями», еще одна, «Структура-Холдинг», — «деятельностью в области фотографии».
Напомним: Шкуренко и Шадрин принадлежат к числу богатейших предпринимателей Омска. Они остаются компаньонами по ряду бизнес-активов, крупнейшие из которых — торговый дом «Шкуренко» и ООО «Холлифуд».