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Updated Сегодня, 16:15

В Омской области за 638 тысяч рублей выставили на торги заброшенный пост ГАИ

В Омской области продают землю с заброшенным постом ГАИ

2 сентября 2024, 16:13
Фото: 1MI

В Омской области за 638 тысяч рублей выставили на торги заброшенный пост ГАИ

Торги объявило Росимущество.

В Омской области на торги выставили земельный участок площадью 277 квадратных метров. Он находится в рабочем поселке Павлоградка у дороги на Русскую Поляну. На участке расположен двухэтажный пост ГАИ. Строение ввели в эксплуатацию еще в 1980 году. Судя по фото, оно обветшало и находится в заброшенном состоянии. Недвижимость находится в федеральной собственности.

Фото: torgi.gov.ru

Объект выставило на продажу Росимущество. Начальная цена лота — 638,4 тысячи рублей. Аукцион запланирован на 4 октября.

Ранее мы писали, что на электронный аукцион выставили сразу два новых лота: земельный участок 450 кв.м и бывшее здание общежития №2 Института ветеринарной медицины и биотехнологии. Недвижимое имущество и земельный участок суммарной площадью в 4,5 тысячи «квадратов» можно приобрести за 87 млн рублей.

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#Ольга Скворцова#Общество#Недвижимость#Омск#Омская область#Аукцион#Торги#Земельный участок#Росимущество#Павлоградка
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