В Омской области продают землю с заброшенным постом ГАИ

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
В Омской области на торги выставили земельный участок площадью 277 квадратных метров. Он находится в рабочем поселке Павлоградка у дороги на Русскую Поляну. На участке расположен двухэтажный пост ГАИ. Строение ввели в эксплуатацию еще в 1980 году. Судя по фото, оно обветшало и находится в заброшенном состоянии. Недвижимость находится в федеральной собственности.
Объект выставило на продажу Росимущество. Начальная цена лота — 638,4 тысячи рублей. Аукцион запланирован на 4 октября.
Ранее мы писали, что на электронный аукцион выставили сразу два новых лота: земельный участок 450 кв.м и бывшее здание общежития №2 Института ветеринарной медицины и биотехнологии. Недвижимое имущество и земельный участок суммарной площадью в 4,5 тысячи «квадратов» можно приобрести за 87 млн рублей.