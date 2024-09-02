В Омской области продают землю с заброшенным постом ГАИ

В Омской области на торги выставили земельный участок площадью 277 квадратных метров. Он находится в рабочем поселке Павлоградка у дороги на Русскую Поляну. На участке расположен двухэтажный пост ГАИ. Строение ввели в эксплуатацию еще в 1980 году. Судя по фото, оно обветшало и находится в заброшенном состоянии. Недвижимость находится в федеральной собственности.