В Омске отключат светофоры из-за ремонта на центральных улицах. Список мест

В Минтранспорта Омской области предупредили омичей о важных изменениях на городских магистралях. Из-за ремонтных работ на светофорах, которые будут проводить сотрудники УДХБ, на некоторых перекрестках появятся регулировщики ГАИ, которые и будут направлять омичей по маршрутам.