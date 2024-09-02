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Posted Сегодня, 05:58

Published Сегодня, 05:58

Modified Сегодня, 06:22

Updated Сегодня, 06:22

Стало известно, на каких улицах Омска не будут работать светофоры

В Омске отключат светофоры из-за ремонта на центральных улицах. Список мест

2 сентября 2024, 05:58
Фото: gorod55.ru

Стало известно, на каких улицах Омска не будут работать светофоры

На нескольких ключевых участках дорог в городе с 14:30 отключат светофоры. Их будут ремонтировать. Омичей просят быть аккуратнее за рулем.

В Минтранспорта Омской области предупредили омичей о важных изменениях на городских магистралях. Из-за ремонтных работ на светофорах, которые будут проводить сотрудники УДХБ, на некоторых перекрестках появятся регулировщики ГАИ, которые и будут направлять омичей по маршрутам.

Изменения коснутся следующих улиц:

  • Мира-Малунцева,
  • Фрунзе-Тарская;
  • Фрунзе-Герцена;
  • 10 лет октября — остановочный пункт «Релеро».

Там с 14:30 могут отключить светофоры.

Как уже писал Город55, из-за сильного тумана в омской Госавтоинспекции попросили омичей быть аккуратными на дорогах и воздержаться от дальних поездок.

Поездки за город опасны. Омские дороги окутал сильный туман
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#Кристина Антоносян#Транспорт#Дороги#Ремонт#Омск#Безопасность#Новости#Туман#Изменения#Светофоры#ГАИ#Улицы#Регулировщики
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