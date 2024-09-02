В Омске отключат светофоры из-за ремонта на центральных улицах. Список мест

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
В Минтранспорта Омской области предупредили омичей о важных изменениях на городских магистралях. Из-за ремонтных работ на светофорах, которые будут проводить сотрудники УДХБ, на некоторых перекрестках появятся регулировщики ГАИ, которые и будут направлять омичей по маршрутам.
Изменения коснутся следующих улиц:
Там с 14:30 могут отключить светофоры.
Как уже писал Город55, из-за сильного тумана в омской Госавтоинспекции попросили омичей быть аккуратными на дорогах и воздержаться от дальних поездок.