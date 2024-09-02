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Posted Сегодня, 05:22

Published Сегодня, 05:22

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

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В Омске больше сотни участков с жилыми домами остались без горячей воды

2 сентября 2024, 05:22
Фото: gorod55.ru
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Информация об отключениях опубликовали по данным единой диспетчерской службы.

Согласно сервису «Отключения в Омске», в городе на сегодняшний день, 2 сентября, без горячей воды остаются 127 участков с жилыми домами. Там же указан примерный срок восстановления услуг.

Например, на улице Краснознаменной, 23 горячую воду обещают дать через 4 дня. Ранее жители дома сообщили Городу55, что водоснабжение отсутсвует по этому адресу с начала августа.

Публикуем карту отключений:

СкриншотСкриншот
Скриншот

Отметим, что сервис публикует сведения об отключениях на основании данных единой диспетчерской службы. Но информация носит ознакомительный характер.

Ранее на проблемы с горячей водой пожаловались также жители улицы Завертяева. Коммуникации обещали отремонтировать до 6 сентября.

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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Горячая вода#Водоснабжение#Жилые дома#Отключения
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