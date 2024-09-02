В Омске больше сотни участков с жилыми домами остались без горячей воды

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Согласно сервису «Отключения в Омске», в городе на сегодняшний день, 2 сентября, без горячей воды остаются 127 участков с жилыми домами. Там же указан примерный срок восстановления услуг.
Например, на улице Краснознаменной, 23 горячую воду обещают дать через 4 дня. Ранее жители дома сообщили Городу55, что водоснабжение отсутсвует по этому адресу с начала августа.
Публикуем карту отключений:
Отметим, что сервис публикует сведения об отключениях на основании данных единой диспетчерской службы. Но информация носит ознакомительный характер.
Ранее на проблемы с горячей водой пожаловались также жители улицы Завертяева. Коммуникации обещали отремонтировать до 6 сентября.