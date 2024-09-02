В День знаний к омской школе съехались пожарные. Рассказываем, что произошло

Сегодня, 2 сентября, несколько пожарных расчетов прибыли по вызову в школу № 130, которая находится на улице Красных Зорь. Видео опубликовали в телеграм-канале «Инцидент Омск». Спасатели приехали, когда в образовательном учреждении проходила торжественная линейка.