В День знаний к омской школе съехались пожарные. Рассказываем, что произошло

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Сегодня, 2 сентября, несколько пожарных расчетов прибыли по вызову в школу № 130, которая находится на улице Красных Зорь. Видео опубликовали в телеграм-канале «Инцидент Омск». Спасатели приехали, когда в образовательном учреждении проходила торжественная линейка.
Как сообщили Городу55 в региональном МЧС, в школе произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации.
Ранее в МЧС Омской области привели статистику пожаров за минувшее лето. В ЧП с огнем погибли 18 человек.