gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:51

Published Сегодня, 05:51

Modified Сегодня, 05:53

Updated Сегодня, 05:53

Иллюстрация

В День знаний к омской школе съехались пожарные. Рассказываем, что произошло

2 сентября 2024, 05:51
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске к школе на улице Красных Зорь в День знаний съехались пожарные машины

Спасатели прибыли прямо на школьную линейку.

Сегодня, 2 сентября, несколько пожарных расчетов прибыли по вызову в школу № 130, которая находится на улице Красных Зорь. Видео опубликовали в телеграм-канале «Инцидент Омск». Спасатели приехали, когда в образовательном учреждении проходила торжественная линейка.

Как сообщили Городу55 в региональном МЧС, в школе произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации.

Ранее в МЧС Омской области привели статистику пожаров за минувшее лето. В ЧП с огнем погибли 18 человек.

«Горячая» пора. МЧС Омской области подвело пожарные итоги летнего сезона
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Происшествия#Омск#Школа#МЧС
Подпишитесь
На омских оборонных заводах открылись 1,5 тысячи вакансий. Рассказываем о зарплатах
Сегодня, 02:30
В Омске ищут надзорщика за школой в «Серебряном береге» за 5 миллионов
Сегодня, 02:55
Пилотом разбившегося на Камчатке вертолета был выпускник омского летного училища
Вчера, 11:17
Бабье лето порадует омичей после недели непрекращающихся дождей и холодов
Сегодня, 04:57
В Омске больше сотни участков с жилыми домами остались без горячей воды
Сегодня, 05:22
Омичи раскупили почти все билеты на первый матч «Авангарда» в новом сезоне
Сегодня, 06:26