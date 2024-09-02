Угрожает авиапассажирам? В сентябре омичей настигнет трехдневная неприятность

Буря будет слабой и достигнет уровня G1. Однако метеозависимые омичи все равно могут ощутить ее влияние. Как рассказал корреспонденту Города55 заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николай Николаев метеозависимыми называют тех, чей организм чувствителен к изменениям погоды и окружающей среды. Чаще всего на это жалуются люди, у которых уже имеются в организме какие-то заболевания. В периоды магнитных бурь они могут ощущать боль в голове, тошноту, слабость, пониженную трудоспособность.