Угрожает авиапассажирам? В сентябре омичей настигнет трехдневная неприятность

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Updated Сегодня, 06:56
Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ представили прогноз магнитных бурь на сентябрь в Омске. Так, по их данным, возмущения магнитного поля Земли ожидаются сразу три дня в конце месяца — с 26 по 28 сентября.
Буря будет слабой и достигнет уровня G1. Однако метеозависимые омичи все равно могут ощутить ее влияние. Как рассказал корреспонденту Города55 заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николай Николаев метеозависимыми называют тех, чей организм чувствителен к изменениям погоды и окружающей среды. Чаще всего на это жалуются люди, у которых уже имеются в организме какие-то заболевания. В периоды магнитных бурь они могут ощущать боль в голове, тошноту, слабость, пониженную трудоспособность.
Кроме того, Николаев рассказал, что, по данным Геологической службе США, бури могут нести риск для летчиков и астронавтов на больших высотах из-за радиационного облучения. Тогда мы узнали у специалиста, может ли магнитная буря навредить здоровью метеозависимого человека, который в период ее активности полетит на самолете.
«На самом деле нет. Может только в том случае, если он будет об этом думать. А это, как мы знаем, самовнушение», — отметил Николаев.