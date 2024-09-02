gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:54

Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 06:56

Updated Сегодня, 06:56

В сентябре Омскую область накроет трехдневная магнитная буря

Угрожает авиапассажирам? В сентябре омичей настигнет трехдневная неприятность

2 сентября 2024, 06:54
Фото: Изображение Midjourney

В сентябре Омскую область накроет трехдневная магнитная буря

Жители региона могут несколько дней чувствовать себя плохо.

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ представили прогноз магнитных бурь на сентябрь в Омске. Так, по их данным, возмущения магнитного поля Земли ожидаются сразу три дня в конце месяца — с 26 по 28 сентября.

Буря будет слабой и достигнет уровня G1. Однако метеозависимые омичи все равно могут ощутить ее влияние. Как рассказал корреспонденту Города55 заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николай Николаев метеозависимыми называют тех, чей организм чувствителен к изменениям погоды и окружающей среды. Чаще всего на это жалуются люди, у которых уже имеются в организме какие-то заболевания. В периоды магнитных бурь они могут ощущать боль в голове, тошноту, слабость, пониженную трудоспособность.

Кроме того, Николаев рассказал, что, по данным Геологической службе США, бури могут нести риск для летчиков и астронавтов на больших высотах из-за радиационного облучения. Тогда мы узнали у специалиста, может ли магнитная буря навредить здоровью метеозависимого человека, который в период ее активности полетит на самолете.

«На самом деле нет. Может только в том случае, если он будет об этом думать. А это, как мы знаем, самовнушение», — отметил Николаев.
Бабье лето порадует омичей после недели непрекращающихся дождей и холодов
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Общество#Омск#Прогноз#Магнитные бури#Магнитное поле Земли#Лаборатория солнечной астрономии#ИКИ#ИСЗФ#Сентябрь
Подпишитесь
На омских оборонных заводах открылись 1,5 тысячи вакансий. Рассказываем о зарплатах
Сегодня, 02:30
В Омске ищут надзорщика за школой в «Серебряном береге» за 5 миллионов
Сегодня, 02:55
Пилотом разбившегося на Камчатке вертолета был выпускник омского летного училища
Вчера, 11:17
Бабье лето порадует омичей после недели непрекращающихся дождей и холодов
Сегодня, 04:57
В Омске больше сотни участков с жилыми домами остались без горячей воды
Сегодня, 05:22
Омичи раскупили почти все билеты на первый матч «Авангарда» в новом сезоне
Сегодня, 06:26